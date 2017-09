Naranjo: "Estaba muy ilusionado y tenía bastantes ganas de venir aquí"

Madrid, 4 sep (EFE).- José Naranjo, futbolista incorporado en el último mercado estival por el Leganés, se mostró muy satisfecho por unirse al conjunto blanquiazul durante la puesta de largo con la que será su nueva camiseta.

"Desde el primer momento en el que sabía del interés no lo dudé. Es un club humilde que se asemeja a mi persona. El paso de venir de nuevo a LaLiga me hacía mucha ilusión. Estaba muy ilusionado y tenía bastantes ganas de venir", dijo.

"Estoy muy contento de estar aquí. Desde que salió esta opción no lo pensé mucho. Era mi intención venir aquí, se ha cumplido y estoy muy contento y con ganas de empezar. Vamos a luchar por conseguir todos los objetivos que nos marquemos", añadió.

El jugador quiso agradecer las muestras de apoyo que le han llegado por parte de los aficionados durante los últimos días: "Lo he recibido y estoy encantado. No me esperaba para nada ese calor de la afición e intentaré devolvérselo con trabajo, esfuerzo y goles".

Asimismo habló acerca del recibimiento por parte de la plantilla y consideró que podría estar disponible para el duelo ante el Getafe, primer derbi entre ambos conjuntos en la máxima categoría del fútbol español.

"Me han ayudado mucho, me han facilitado todo. Estamos con muchas ganas de jugar el viernes y creo que va a ser un partido muy bonito ese derbi. Lo daremos todo para que se quede la victoria en casa", señaló.

Por su parte la presidenta Victoria Pavón, que le acompañó en su presentación, indicó: "Después de un mercado de fichajes largo como ha sido este son los últimos días en los que surgen nombres que no han sonado en toda la pretemporada. Así pasó. En ningún momento la dirección deportiva y el entrenador lo dudaron, era un jugador valorado. Dio todo tipo de facilidades y así fue como se llegó a su fichaje".