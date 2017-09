Alonso: "De alguna manera el Real Madrid me ha elegido para ser un hincha más"

4/09/2017 - 14:55

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso ha afirmado que es el Real Madrid el que le ha elegido "para ser un aficionado más", como ha mostrado este lunes en el acto celebrado en el palco del estadio Santiago Bernabéu, donde se ha convertido en socio de honor del club blanco.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"Muchas veces me dicen que porque soy del Real Madrid y nunca lo he sabido responder, lo soy porque soy del Real Madrid, no lo sé igual que no por qué tengo los ojos marrones. Como ocurre con los buenos amigos, de alguna manera me ha elegido a mí para ser hincha. Igual que otros han nacido para jugar en el Real Madrid, millones de aficionados hemos nacido para ser hinchas de este club", dijo en el acto.

Asimismo, reconoció que su pasión por este equipo empezó cuando era pequeño y gracias a su padre, también madridista. "Esto empezó cuando era pequeñito, mi padre también aficionado al equipo, siempre me inculcó los valores del club. La quinta del Buitre es la que le tocó a mi generación, lo que llegó a partir de ahí lo intenté disfrutar al máximo y con toda la pasión que pone este club", añadió Alonso.

"Gracias al Real Madrid, es un día verdaderamente especial, el estar aquí, en este estadio que amo en la distancia con todos los viajes que tengo. Aún así no me pierdo nada de lo que sucede, cuando nos toca sufrir y con las alegrías que nos dan. Soy un socio más de este club, con mucho honor y mucho orgullo", concluyó el asturiano, que recibió de manos del presidente del club, Florentino Pérez, una camiseta con el número 1 y una placa conmemorativa.