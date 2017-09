Sergio Sánchez: "En el Espanyol hay muchas ilusiones y espero ser una de ellas"

4/09/2017 - 15:25

El nuevo jugador del RCD Espanyol Sergio Sánchez ha comentado este lunes que es un momento bueno para regresar al club blanquiazul, tras su salida en 2009, ya que hay "muchas ilusiones" depositadas en el proyecto con Chen Yansheng en la presidencia y ha añadido que confía en ser una de esas ilusiones, por sus ganas de regresar a la "familia" espanyolista.

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

"Es el que equipo que me ha visto crecer en lo personal y profesional. Me ha dado la oportunidad de cumplir sueños. Es un momento óptimo en lo personal o profesional bueno. Quiero devolver lo que el Espanyol me ha dado ahora, en esta etapa. Es un momento bonito para volver, donde hay muchas ilusiones y espero ser una de ellas y ayudar", manifestó en su presentación.

Sánchez, de 31 años, aseguró tener muy claro que quería salir del Rubin Kazan para regresar a España. "Tenía muy claro que quería volver a LaLiga pero solo había dos opciones que me hicieran ilusión. La primera era el Espanyol, no lo dudé y es un orgullo volver a casa y defender mis colores", se sinceró.

"Como para todo canterano, volver a la familia, a un club familiar humilde y a la vez muy grande, es una ilusión. Después de 13 años poder vestir la camiseta ahora es un inmenso placer. Vengo con las ilusiones de un niño que va a debutar", argumentó el central de Mataró.

De todos modos, deja en manos de Quique Sánchez Flores el poder debutar este fin de semana en el derbi frente al FC Barcelona. "Hay que ser realista. Vengo de diez días sin trabajo físico. Estoy bien, pero hay otros compañeros que llevan más tiempo trabajando. No puedo valorar muchas cosas. A partir de aquí lo que decida el técnico. Hay que hablar del bloque, saldrá el mejor preparado", señaló.

"Es mi primer entrenamiento, vengo con muchas ganas. Vengo para ayudar. Mi demarcación es la de central, pero si me necesitan de lateral o de portero, vengo a sumar. Lo importante es el grupo y conseguir los objetivos", añadió sobre su momento personal.

Preguntado por los cambios en el club desde su salida hasta su regreso, aseguró que la entidad ha ido a mejor. "El proyecto es ambicioso y todo se ha puesto en orden desde abajo. El cuerpo técnico trabaja bien desde la cantera. Las incorporaciones suman. La transformación ha sido para mejor", manifestó.

"La ilusión por Europa debe estar, pero hay que ser conscientes de que la Liga está muy difícil. Nos hemos construido hace poco, hay equipos como el Atlético que van paso a paso, y cuando queden pocas jornadas de Liga veremos las opciones que tenemos y si las hay lucharemos por ello", concluyó.

Por su parte, el consejero delegado, Ramon Robert, aseguró que para él es un placer presentar a Sergio Sánchez. "Tenemos casi la mitad de jugadores formados aquí, que vuelven y que suben desde la cantera. Queremos que gran parte de la plantilla esté formada aquí, en casa. En el caso de Sergio hemos hecho una cesión de un año gratuita. Acaba contrato en junio, esperemos que dé el rendimiento, es un jugador que viene con muchas ganas, polivalente y seguro que estará muchos años con nosotros", auguró.