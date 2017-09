¿Adiós a la 'BBC'? El Manchester United quiere a Gareth Bale para 2018

Los 'red devils' creen que Isco y Asensio facilitarían la operación

El buen momento de ambos no hace tan necesario al '11' en Madrid

Bale, en un calentamiento con el Real Madrid. Imagen: Reuters.

Gareth Bale, Jose Mourinho no lo ha escondido, es un objetivo del Manchester United desde hace varios años. Lo que el técnico de los 'red devils' ha dicho este verano (se le llegó a 'pillar' diciéndole a Bale que no iba a por él porque no hablaba) ha sido solo un preludio de lo que vendrá en el próximo: una ofensiva desde Old Trafford para el regreso del galés a la Premier League.

The Sun explica las intenciones de los ingleses, que quieren sacar tajada del ascenso de Marco Asensio e Isco Alarcón en el Real Madrid para empujar al de Cardiff fuera de Concha Espina. En el United se cree que esto podría hacer ver a Bale que tendría que buscarse un sitio en otra liga, en otro lugar.

El desafío de Bale sigue siendo el que se le impuso al llegar a Madrid a 2013: convertirse en un líder dentro de la entidad blanca. Para eso se le fichó, y en las últimas cuatro temporadas ha fracasado en ese reto. Su quinto curso en el Santiago Bernabéu se antoja fundamental.

Esta misión sería, precisamente, la misma para la que le ficharía el United, pero con diferencias: volver a una tierra ya conocida, con el amparo del idioma y la ventaja de tener experiencia en la competición podrían ser factores que ayudasen a Bale a ser lo que nunca ha podido conseguir en la capital de España.

En ello mantiene sus esperanzas puestas el United, y con esta premisa quiere seducir Jose Mourinho a su jugador deseado. Bale siempre ha dejado claro que su sueño es triunfar en el Real Madrid...pero a falta de que se cumpla y con posibilidades de que se le acaben las balas, en Old Trafford se preparan para atarle finalmente el próximo verano.