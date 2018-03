Fútbol.- Díaz de Cerio (Real Sociedad) abandona la clínica tras la operación y afirma estar "bien y animado"

12/11/2008 - 17:09

El futbolista de la Real Sociedad Iñigo Díaz de Cerio, que el pasado sábado sufrió la rotura de tibia y peroné en el transcurso del partido entre su equipo y la SD Eibar, abandonó en la mañana de hoy la Clínica Quirón de San Sebastián después de haber recibido el alta hospitalaria, y aseguró que se encuentra "bien y animado" porque "ya ha pasado lo peor".

El futbolista salió del hospital ayudándose de unas muletas, con rostro alegre, y en primer lugar quiso agradecer "las innumerables muestras de ánimo y afecto" que ha recibido desde al pasado sábado.

'Iñigol' explicó que vio las imágenes de su encontronazo con el arquero de Eibar, Zigor Goikuria, el mismo sábado por la noche. "Se me subieron las pulsaciones. Ya las he visto, las tenía que ver y ya no quiero verlas más", señaló, al mismo tiempo que exculpó al jugador 'armero' de su lesión. "Hablé con él, estuvimos charlando y me dijo que lo sentía mucho, pero no tiene culpa de nada y ya le dije que pronto nos veremos la cara en el verde", indicó.

Así, el guipuzcoano explicó que recuerda absolutamente todo del momento de la lesión. No sintió dolor, ni siquiera escuchó el chasquido de la rotura. Pensó en un primer momento en levantarse, pero cuando vio la pierna inmediatamente se dio cuenta de que "iba a estar un rato largo sin jugar. Sólo me di treinta segundos para lamentarme", a partir de ahí asumió que "estas cosas pasan en el mundo del fútbol, si estás ahí corres estos riesgos", señaló.

En cuanto a su vuelta a los terrenos de juego, Díaz de Cerio, que se definió como "nervioso e impaciente", explicó que lo va a tomar "con la mayor paciencia del mundo porque es una lesión que no tiene plazos. No tengo ninguna prisa, y cuando me vea preparado para meter la pierna las veces que haga falta, estaré preparado, y no sé si será en seis, ocho, diez meses, o en los que sean", terminó.