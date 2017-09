Lopetegui: "De nada vale lo hecho ante Italia si no ganamos a Liechtenstein"

El seleccionador no quiere despistes ante una débil selección

Julen Lopetegui, en rueda de prensa. Imagen: EFE.

Julen Lopetegui, seleccionador español, intentó frenar la euforia que rodea a la Roja tras el triunfo por 3-0 del pasado sábado ante Italia, el rival directo por la plaza que da acceso directo al Mundial de Rusia, y aseguró que "de nada valdrá" ese triunfo si no vencen en Liechtenstein.

"El que haya optimismo e ilusión nunca puede ser malo, otra cosa es que haya euforia, que uno no sepa qué hacer para afrontar el siguiente objetivo que es Liechtenstein. Uno no está medio embarazado. Se está o no. No estamos clasificados aún, hay que ir por los tres puntos porque son igualmente de importantes que los de Italia. De nada vale lo hecho si no ganamos mañana", dijo.

Lopetegui agradece los elogios tras el partido del Santiago Bernabéu, pero puso su foco en la visita a Liechtenstein sin fiarse del rival y recordando lo que le ocurrió a Francia ante Luxemburgo.

"Los elogios no es algo que busquemos. Todo pasa muy rápido y lo del sábado ya es historia. Ahora nos jugamos tres puntos igual de importantes y no buscamos nada más que la victoria. Ahí es donde estamos con nuestra mentalidad y energía porque el fútbol es imprevisible. Debemos estar concentrados", manifestó.

"En la ida, al descanso íbamos 1-0 y habíamos hecho pocas ocasiones a Liechtenstein. Francia empató en casa con Luxemburgo. Sólo importa lo que pasa en el campo, lo que se hable antes no tiene valor. En el fútbol todo puede pasar y hay que afrontar el partido con la misma mentalidad, disfrutar de cada minuto e ir a por él", agregó.

El seleccionador español reconoció que aún no tiene decidido al cien por cien el equipo que alineará: "Vamos a esperar a la mañana del partido, queremos esperar a ver las sensaciones más cercanas y certeras para decidir el equipo".

"Cualquiera de los que están aquí tiene capacidad y posibilidad de poder jugar", señaló.

Por último, lamentó la lesión de David Villa, que iba a tener minutos en el que estaba perfilado que fuese su partido 99 con la Roja: "Su lesión es una faena, se ha ido triste, pero habrá más oportunidades".