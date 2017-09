Busquets: "El Bernabéu estuvo de 9,5 porque se oyeron algunos pitos"

4/09/2017 - 21:53

El mediocentro español Sergio Busquets calificó con un 9,5 a la afición que llenó el sábado el Santiago Bernabéu por los pitos a su compañero Gerard Piqué y pidió que se dejen ya "al margen las tonterías" que afectan a todo el grupo.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"Lo importante es que la afición esté con nosotros y que todos vayamos a una porque así será todo mucho mejor y más fácil, lo notaremos desde el campo e influirá de manera positiva. La afición estuvo de 10, bueno de 9,5 porque se oyeron algunos pitos, pero disfrutó, apoyó y cuando ellos tuvieron la posesión también estuvo bien y eso nos hizo sacar fuerzas. Ojalá pueda ser así en todos los campos y dejemos al margen las tonterías, que aunque parece individualizase, nos afectan a todos", declaró Busquets este lunes en la rueda de prensa previa al partido ante Liechtenstein.

A pesar de las buenas sensaciones sobre el terreno de juego, los miembros de 'La Roja' quiere huir de euforias desmedidas. "Estamos centrados en jugar mañana, en los tres puntos y en seguir haciendo una buena clasificación. Lo que luego venga queda un poco al margen. En el momento que estemos clasificados, que cada uno haga sus apuestas", afirmó el catalán.

La exhibición del madridista Isco ante Italia ha vuelto a despertar las comparaciones con Iniesta, un debate en el que Busquets no quiere entrar. "No me gusta compararlos. Son dos jugadores con una calidad espectacular, pero distintos. Isco hizo dos goles, un partidazo. Para nosotros, tener jugadores como ellos es un placer", comentó.

Quien seguro también se alegra de contar con ambos jugadores en el plantel es Lopetegui, al que Busquets atribuye "gran parte del éxito" del actual rendimiento. "Ellos preparan a los jugadores, tanto colectiva como individualmente, analizan los rivales, saben los que tenemos que hacer y gestionan la convivencia del día a día", concluyó.