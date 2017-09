Bartomeu garantiza la continuidad de Messi

Barcelona, 5 sep (EFE).- El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha garantizado la continuidad de Leo Messi y considera que "hay que ser más optimistas con este Barça", ya que los azulgranas tienen "mejor equipo que el año pasado".

En sendas entrevistas publicadas hoy por dos diarios deportivos barceloneses (Mundo Deportivo y Sport), Bartomeu ha comentado que desde el club se ha hecho autocrítica y considera que el principal error cometido es haberse creído a Neymar.

"No faltó planificación. Haciendo autocrítica puedo decir dos cosas: creernos lo que nos decía el padre de Neymar y a Neymar. Al principio el jugador y el padre decían que sí, que no, el padre decía que no se iban, hasta que llegó el momento que se confirmó la salida", ha dicho.

El otro error, es la planificación es "el plan de salidas" en el que no se han cumplido las expectativas en cuanto a la marcha de algunos jugadores.

Por contra, el presidente del Barça está "muy contento" con las llegadas de Semedo, Paulinho, la recuperación de Deulofeu y la contratación de Dembelé, la gran apuesta para el próximo curso por la inversión realizada.

"No hay que sufrir por Messi y con Iniesta hay un principio de acuerdo", ha comentado el dirigente. En cuanto al argentino, Bartomeu ha comentado que el acuerdo se produjo en junio y que únicamente falta la firma protocolaria. "Hemos tenido problemas de agenda hasta ahora, pero creo que antes de diciembre lo haremos", ha comentado.

En cuanto a Iniesta, el Barça ya tiene un principio de acuerdo con el capitán para renovar, que Bartomeu espera concretarlo en las próximas semanas.

Considera que la marcha de Neymar permitirá al Barça tres cosas: "Acabar con el tridente, volver al fútbol colectivo e invertir en cantera y en patrimonio", ha asegurado.

En contra de las afirmaciones realizadas por Xavi Hernández de que los futbolistas eran ahora "menos felices que con el anterior presidente Joan Laporta", Bartomeu considera que ahora también lo son.

"Los veo también muy felices. Los jugadores lo que quieren es jugar y evidentemente ganar. Yo les veo felices. Jugar en el Barça es un premio para muchos jugadores", ha comentado Bartomeu, quien ha reiterado que el Barça ha construido un equipo "para ganarlo todo" y que es "mejor que el del año pasado".

En cuanto a la moción de censura que impulsan Agustí Benedito y Lluís Geli, Bartomeu cree que "no ha razones" para ella, "ni en lo deportivo ni en lo económico".

"En parte de la masa social percibo un desencanto, pesimismo...", ha comentado el presidente del Barça, quien asegura que abandonaría el cargo si con su gestión viera que el club fuera a menos. "Me votaron por un programa y lo haré porque es lo mejor para el Barça", ha indicado.