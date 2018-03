Torres: "No tengo ninguna intención de moverme de Liverpool"

Agencias 12/11/2008 - 17:48 Comentarios

Fernando Torres seguirá en el Liverpool y no tienen ninguna intención de moverse de la ciudad de los Beatles. El jugador español ha señalado a la prensa inglesa que antes de fichar por el equipo de Anfield tuvo la oportunidad de fichar por el Chelsea y rechazó la opción en vavor del Liverpool. "Era una oferta perfecta para mí y ahora no tengo ninguna intención de moverme a otro sitio, ni volver a España, ni ir a Italia ni de fichar por otro club inglés", aseguró Torres.

The Kid, está a gusto en la ciudad y en el equipo, y se encuentra satisfecho con su importancia en el plantel, "aquí tengo compañeros de equipo españoles, un técnico español y un gran capitán que es uno de los mejores futbolistas del mundo. Liverpool tiene todos los ingredientes para desarrollarme como jugador y por eso rechacé una oportunidad que era perfecta para mí", señaló.

Sobre el intento del multimillonario propietario del Chelsea por hacerse con sus servicios tras su primera temporada en el Liverpool, el ex rojiblanco se mantiene al margen. "Leí muchas cosas el pasado verano pero yo estaba en la Eurocopa y no quería distracciones, así que desconozco si el Chelsea habló con mi club o con mi agente, pero en cualquier caso nada me hubiera hecho abandonar Liverpool", dice el de fuenlabrada zanjando el tema.

Quiere mantener al Liverpool en lo alto

Torres tiene todo lo que puede desear en Liverpool, es feliz allí, la hinchada le dedica una canción, ve puerta con facilidad y un entrenador que le proteje y cuida. Para Torres, Rafa Benítez "es el mejor entrenador que he tenido sin lugar a dudas. Está centrado en el fútbol todo el día y es el tipo de técnico que todo jugador quiere tener porque realmente te hace mejorar", afirma.

Con ese equipo con Benítez al frente y con una afición que promete que "nunca caminará sólo", Torres quiere mantener la supremacía 'red' en la Premier. "Desde que llegué a Liverpool todo el mundo habla de la liga. Nosotros la hemos ganado 18 veces y el Manchester 17 y no podemos permitir que nos igualen. Creo que el 90% de la afición elegiría que ganásemos la Liga", finalizó el delantero.