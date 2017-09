Simeone amplía su contrato con el Atlético por dos temporadas

Madrid, 5 sep (EFE).- El entrenador argentino Diego Pablo Simeone amplió su contrato con el Atlético de Madrid por dos temporadas, con lo que queda vinculado al club rojiblanco hasta el 30 de junio de 2020, según informó este martes el club rojiblanco.

Simeone llegó como entrenador al Atletico en diciembre de 2011 y desde entonces el club madrileño ha conquistado cinco títulos: la Liga Europa de 2012, la Supercopa de Europa de 2012, la Copa del Rey 2013, la Liga 2013-14 y la Supercopa de España 2014, además de haber disputado dos finales de la Liga de Campeones en 2014 y 2016.

Con él, el Atlético se ha clasificado entre los tres primeros de LaLiga Santander durante las cinco últimas temporadas (siempre en el tercer lugar, excepto en el título de la 2013-14), alcanzando la fase de grupos de la Liga de Campeones cinco veces de forma consecutiva, instancia que ha superado en todas ellas.

El entrenador rojiblanco, que terminaba contrato en 2018, tendrá tres campañas por delante con el Atlético, en el que podría encadenar nueve temporadas consecutivas en el banquillo si cumple la totalidad del compromiso.

La "sintonía" entre el Atlético y Simeone es "total" según indicó el club a través de su página web, en la que valora el acuerdo como "una noticia muy esperada por los aficionados rojiblancos".

El club precedió el anuncio de la renovación con un vídeo en la red social Twitter que recogía las palabras de Simeone en el último encuentro de la temporada pasada ante el Athletic Club, último duelo de competición del estadio Vicente Calderón.

"Me preguntan continuamente si me voy a quedar. Sí me voy a quedar. ¿Y saben por qué me voy a quedar? Porque este club tiene futuro, y el futuro somos todos nosotros", dijo entonces el técnico rojiblanco.

El Atlético destacó en su comunicado que Simeone es el técnico en ejercicio de LaLiga Santander que más tiempo lleva al frente de su equipo -la actual es su séptima temporada- y que en la élite mundial sólo le supera en continuidad en un club el francés Arsene Wenger, que lleva 21 campañas en el Arsenal, desde el curso 1996-97.

El técnico rojiblanco suma 200 victorias en 321 partidos dirigiendo al conjunto rojiblanco, un segundo centenario de triunfos que se cumplió el pasado 26 de agosto en la segunda jornada liguera ante la Unión Deportiva Las Palmas (1-5).

Durante su trayectoria como entrenador del Atlético, Simeone ha obtenido 136 triunfos en 214 encuentros de LaLiga; veinte en 37 choques de la Copa del Rey; uno en cuatro duelos de la Supercopa de España; 28 en 48 compromisos disputados de la Liga de Campeones; catorce en diecisiete partidos de la Liga Europa y una de una en la Supercopa de Europa.

-- LOS NÚMEROS DE SIMEONE EN EL ATLÉTICO DE MADRID:

===================================================

Competición PJ PG PE PP GF GC Títulos

--------------------------------------------------------------

Liga 213 135 43 35 374 152 1 (2013-14)

Copa del Rey 37 20 10 7 69 35 1 (2012-13)

Supercopa España 4 1 3 0 3 2 1 (2015)

Liga de Campeones 48 28 11 9 73 32 0

Liga Europa 17 14 0 3 30 12 1 (2011-12)

Supercopa Europa 1 1 0 0 4 1 1 (2012)

--------------------------------------------------------------

Total 321 200 67 54 558 243 5

--------------------------------------------------------------