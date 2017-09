Lete: "No me he puesto de perfil en el caso de Villar, hemos actuado como debíamos"

5/09/2017 - 14:39

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, dejó claro que no se ha puesto de "perfil" en todo el asunto que ha desembocado en la suspensión cautelar de Ángel María Villar como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras la detención de este el pasado mes de julio en una operación contra la corrupción, insistiendo en que "lo mejor" sería que el dirigente dimitiese.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"Como administración, nuestra obligación es cumplir con la ley y eso es lo que prevalece, pero no me he puesto de perfil, hemos actuado como debíamos. Hay un proceso de investigación, los investigados están en dos autos y es lo que hay de momento. Tenemos que transmitir que hay seguridad jurídica y que los procesos judiciales son imparables. He actuado conforme se han iniciado los procedimientos", afirmó Lete en el programa 'El Transistor' de Onda Cero.

El mandatario no se "imaginaba" que se fuese a llevar a cabo la 'Operación Soule' que desencadenó "esta crisis importante". "No sé si hay precedentes en el deporte español", lamentó, aclarando que Mariano Rajoy "no" le ha llamado. "Me consta que el ministro (Méndez de Vigo) ha hablado con él", puntualizó.

En cuanto a la reunión que mantuvo en el CSD la semana pasada con Juan Luis Larrea, presidente interino de la RFEF, y los 19 presidentes de las Federaciones Territoriales, recalcó que Larrea pidió a los 14 mandatarios territoriales que dimitieron tras el escándalo que "reconsideraran su situación" y que "tendió la mano a tres presidentes que no estaban en la Junta Directiva y a la propia Liga". "Larrea dijo que no quería optar a la presidencia de RFEF", agregó.

"Lo mejor sería la dimisión inmediata de Villar porque esto no es bueno ni para él ni los para intereses del fútbol y el deporte español", remarcó Lete, que también se refirió a las palabras de apoyo del seleccionador de fútbol, Julen Lopetegui, el pasado sábado hacia la persona de Villar. "Creo que midió sus palabras y dijo que tuvo un recuerdo, aunque quizás no era el momento más oportuno para hacer una valoración", declaró.

Además, el dirigente indicó que no está "ni en la agenda" que el actual presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, Luis Rubiales, pueda ser el nuevo máximo mandatario de la RFEF, y recordó que, en cuanto a los procesos electorales, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ya tuvo "la oportunidad de pronunciarse" y que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha "desestimado" los recursos de los candidatos.

"En los próximos meses, el TSJ de Madrid dirá si el proceso electoral está ajustado a derecho. De momento, el proceso electoral es correcto hasta que un juez diga lo contrario. Hay dos autos que dicen que la Asamblea de la RFEF está constituida a derecho", prosiguió.

Por otro lado, el presidente del CSD confesó que el actual marco normativo es "mejorable" y que la Ley del Deporte de 1990 está "obsoleta", mientras que consideró que la "limitación de mandatos es recomendable e higiénico".