Geis asegura que Coke le habló "maravillas" del Sevilla y Carole espera ser "un jugador muy importante"

5/09/2017 - 17:00

El centrocampista alemán Johannes Geis reconoció este martes que el exjugador del Sevilla Coke Andújar, con el que coincidió en el Schalke 04, le habló "maravillas" del club andaluz, mientras que otro de los refuerzos, el lateral francés Lionel Carole espera poder ser "un jugador muy importante".

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"Poulsen, Rakitic o Coke son muy buenos jugadores y han hecho las cosas bien tanto en Alemania como en este equipo y yo estoy muy contento de haber llegado aquí. Coke me habló maravillas del Sevilla, de la ciudad, que aquí iba a encontrar una gran familia y un estadio impresionante", señaló Geis en su presentación con su nuevo club recogida por la web del club.

El germano aseguró que no considera su nuevo club "como un paso intermedio" en su formación. "Es puntero y si lo hago bien y el club quiere, por qué no quedarme aquí. Es algo que me gustaría", confesó.

El joven futbolista ya ha hablado con un Eduardo Berizzo que le ha dejado "las cosas muy claras". "Me ha hablado de lo que espera de mí, del juego vertical y de la continua presión. Voy a necesitar un breve tiempo para adaptarme, quiero aprender el idioma y espero estar pronto al mejor nivel para poder ayudar a mis compañeros", expresó.

De todos modos, sabe que tendrá mucha competencia en su puesto. "Con el sistema que jugamos tenemos jugadores tan grandes como Nzonzi o Pizarro. Podemos jugador uno, dos o los tres, lo importante es que juguemos como equipo y si lo hacemos así, será más fácil", indicó Geis.

Junto a él, fue presentado también el francés Lionel Carole, que espera "ser un jugador muy importante" en el conjunto andaluz, al que considera "un gran club" y al que llega para jugar como "un lateral moderno", al que le gusta "atacar y defender".

Sobre su no inscripción en la lista para jugar la Liga de Campeones, el defensa no está preocupado. "Eso ya es pasado y ahora pienso en ayudar a ganar al Sevilla y hacer lo máximo posible por el equipo", zanjó.