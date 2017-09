Pepe Castro: "El lunes tendremos los informes jurídicos para decidir lo mejor en el tema de Vitolo"

5/09/2017 - 17:18

El presidente del Sevilla, José Castro, confirmó que en el próximo Consejo de Administración, previsto para el lunes 11, decidirán "lo mejor" para el club en el asunto de Vitolo, mientras que, en relación a la configuración de la plantilla, recalcó que "no es peor que la del año pasado" y que, sin contar al FC Barcelona por el fichaje de Ousmane Dembélé, son los que "más esfuerzo" han invertido.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"El lunes habrá Consejo de Administración y tendremos los informes jurídicos para decidir lo mejor para la entidad, que pasa por que se respete ese 'fair play' financiero", señaló Castro sobre el caso del canario, que dejó el club tras el pago de la cláusula por parte del Atlético de Madrid, en declaraciones recogidas por la web del club tras las presentaciones de Lionel Carole y Johannes Geis.

En este sentido, y después de que la UEFA haya abierto una investigación sobre el PSG por el 'fair-play' financiero, opinó que "todo lo que sea saltarse el régimen económico que marcan las ligas es una barbaridad". "Todos tenemos que tener las mismas oportunidades y no se le puede dar la vuelta a las cosas con el 'fair play' financiero", añadió.

Sobre su equipo, el mandatario dejó claro su potencial. "No sé si la plantilla es mejor que la del año pasado, pero peor desde luego no. Han salido nueve y han llegado otros nueve más Borja Lasso. La planificación ha sido de primeras opciones prácticamente en todos los puestos y tenemos motivos para estar contentos", comentó.

"Quitando el Barcelona, que con un sólo jugador ha gastado 160 millones, somos los que más esfuerzo hemos hecho de Primera. Es señal de ambición y de que queremos ir a más, pero esto es fútbol. El dinero lo quería en el campo y creo que está ahí, otra cosa es que los resultados ojalá sean los que queremos", prosiguió Castro.

Por ello, se marca como objetivo el de "estar en Europa". "Ojalá podamos seguir en la 'Champions' porque nos dará la posibilidad de tener un presupuesto mayor. El objetivo de esta sociedad es el futbolístico, siempre intentando tener mejor equipo", recalcó.

Castro también indicó que estuvieron "negociando durante muchos meses" para traer de nuevo a Stevan Jovetic, pero que no llegaron a un acuerdo "por su alta ficha" y tras realizar ya "gran esfuerzo" por fichar al colombiano Luis Fernando Muriel. Además, recordó que arriba ya está Wissam Ben Yedder y el canterano Carlos Fernández por "si hay una lesión".

Del mismo modo, tampoco pudieron traer a Lucas Pérez al que "no había forma de sacarlo de su club si no era con una venta". "Luego salió la opción de la cesión y hay momentos en los que se pueden dar las operaciones y otros que no. En este caso, quizás, llegamos tarde", confesó.

El presidente del Sevilla no olvida que "la exigencia siempre es buena" y que, pese a ciertas críticas, "la planificación ha sido buena" y se ha logrado mantener a una pieza clave como Steven Nzonzi, del que cree que tiene que estar "contento con su situación" después de que "hace menos de un año" le duplicasen la ficha. "Teníamos claro que no íbamos a traspasar a ningún jugador importante. Su padre ha tenido intentos de que saliera, pero la realidad es que continúa aquí y hemos hecho lo que teníamos que hacer", advirtió.

Finalmente, Castro reconoció que este miércoles se verá en Frankfurt (Alemania) con Javier Tebas, presidente de LaLiga, para el tema de los horarios y el calor y estudiar la posibilidad de "un cambio de hora según las predicciones que haya, algo que no es fácil" para el duelo de este sábado ante el Eibar, programado a las 18.30.

"Hasta 35 grados se juega siempre y si es más ojalá se pueda resolver. Trabajamos en ello, al igual que con el horario de las 16.15 horas a final de septiembre. Hay un contrato televisivo, pero ojalá no haga tanto calor o se pueda cambiar", sentenció.