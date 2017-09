Siria mantiene vivo su sueño mundialista con un equipo de 'exiliados' y su "Yes we can"

Un gol en el descuento clasifica a los sirios a la repesca

El combinado juega en Malasia, exiliado de su territorio

Los jugadores sirios celebran el pase a la respeca en Teherán. Imagen: EFE.

El cinco de septiembre ya es uno de los días en la historia del fútbol de Siria. La selección de un país desangrado por un cruento conflicto bélico (y en la que el ISIS mantiene su centro de operaciones, en Raqqa) que dura seis años ha conseguido el mérito de obtener un puesto en la repesca para el Mundial de Rusia de 2018. La presencia en la cita mundialista está a tan solo cuatro partidos y dos eliminatorias de distancia.

En una tarde llena de cambios, Siria (número 80 del ranking FIFA) ha conseguido este hito de la manera más épica posible: con un gol en el descuento para el empate final ante Irán (2-2) en Teherán. Antes, estuvo matemáticamente clasificada durante casi media hora, paso a estar al borde del K.O. para darse después una verdadera alegría con el tanto de Omar Al Soma.

No deja de ser curioso que el partido haya sido precisamente contra Irán, uno de los dos países que han apoyado a las fuerzas gubernamentales de Bashar al Assad. El hecho no pasó desapercibido para nadie, y en los días previos se llegó a especular con una pequeña ayuda al combinado sirio, ante lo que el seleccionador iraní, el exentrenador del Real Madrid Carlos Queiroz, fue tajante, calificando esas acusaciones de "sucias y cobardes". La gesta, en teoría, aumenta en dificultad al tratarse de un partido a domicilio.

Aunque, en realidad, Siria disputa todos sus partidos fuera de su hogar. En un país invadido por la guerra, con varios frentes repartidos en la extensión del territorio y falto de instalaciones adecuadas (muchos de los estadios han sido destruidos o utilizados para fines muy diferentes a los deportivos), el combinado nacional se ha exiliado a Malasia, lugar en el que ha jugado todos sus partidos sin público.

El traslado a su nuevo hogar no dejó de tener un cierto halo de tránsito por el desierto. Tal y como publica El País, tras recibir la prohibición por parte de la FIFA de jugar en sus sedes en Damasco y Alepo, pisó Omán, Catar, Líbano y Macao hasta llegar a territorio malayo, donde la selección no ha perdido ningún choque.

Por el camino, ha ido recuperando efectivos que había perdido al comienzo de la fase de clasificación, algunos miembros del combinado que se negaron a participar para no ser utilizados políticamente. Es el caso de Firas al Khatib, que llegó a trabajar para la oposición hace unos años. Otro sjugadores fueron vetados directamente. De hecho, algunos futbolistas han criticado lo que, en su opinión, es el apoyo de la FIFA al régimen de Al Assad. La televisión nacional no ha desaprovechado la ocasión y ha emitido el encuentro, del que se ha llegado a hacer una previa con imágenes de goles anteriores del equipo sirio. El lema de los hinchas ha sido 'Yes we can', el mismo eslógan usado por Barack Obama en las elecciones presidenciales de EEUU de 2008, recoge Bloomberg.

Precisamente, EEUU podría ser una de las selecciones a las que se enfrente en el sistema de repesca para ir al Mundial. Clasificada en tercera posición de su grupo, Siria deberá jugar ante el tercero del otro grupo (Australia), duelo del cual el ganador jugará en una eliminatoria final ante el cuarto clasificado de la CONCACAF para conseguir un hueco en el Mundial de Rusia...el segundo país que apoya a Al Assad en el conflicto armado. Por el momento, el sueño sigue vivo.