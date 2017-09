L.A Duque: "Teniendo a Leganés y Getafe en Primera ganan las dos aficiones"

Madrid, 6 sep (EFE).- El Leganés y el Getafe trasladarán por primera vez su rivalidad deportiva a la máxima categoría del fútbol español, algo casi impensable cuando pasó por el banquillo de ambos Luis Ángel Duque (Madrid, 1953). El técnico analiza la situación actual de los dos clubes en una entrevista con EFE y habla de un encuentro que será histórico para el sur de la capital de España.

Pregunta: Si hace veinte años le hubieran dicho que vería un derbi entre Leganés y Getafe en Primera... ¿Se lo hubiera creído?

Respuesta: La verdad es que no. Si hace veinte años me lo dicen no hubiera dicho que era imposible pero sí que era muy difícil y muy complicado.

P: ¿Qué ha cambiado en los dos equipos para alcanzar la situación en la que están hoy en día?

R: El trabajo bien hecho. El Getafe lleva tiempo haciendo un trabajo progresivo bastante interesante, independientemente de que cuando llevas muchos años corres el riesgo de descender como así pasó.

El Leganés ha ido de menos a más. Nadie le ha regalado absolutamente nada y está en Primera porque se lo ha merecido, por el trabajo bien hecho, por la buena plantilla y por la paciencia y el saber estar que han tenido los dirigentes. No hay mejor cosa que aguantar a un entrenador, creer en su trabajo.

P: Entrenó durante muchos años al Leganés y luego se marchó al máximo rival. ¿Cómo se lo tomó la afición por aquel entonces?

R: No se lo tomarían bien porque me iba al eterno rival. Te voy a contar una anécdota que nunca me ha pasado en un campo de fútbol y me pasó en el campo del Leganés. En uno de los goles que marca el Getafe, cuando ganamos 1-3, un espectador me tiró un vaso de cerveza a la cara. Ese desde luego no se lo tomó muy bien.

P: ¿Qué es lo que más recuerda de una y otra etapa?

R: Del Leganés recuerdo sobre todo el ascenso a Segunda, ese partido con el Elche en el que nadie daba un duro por nosotros y ganamos 3-0 con la gente volcada. Además el equipo éramos una auténtica familia. Ya no digo el club, que también, sino que la relación con la plantilla era extraordinaria. Con el Getafe guardo peores recuerdos pero si me tuviera que quedar con uno solo, sería un partido con el Barcelona B en el Ministadi que ganamos 0-3.

P: ¿Entiende la expectación que causa el derbi?

R: Claro. Ten en cuenta que son dos pueblos que están a tres o cuatro kilómetros de distancia y han sido derbis de toda la vida, tanto en Tercera como en Segunda B como en Segunda. Animo a que haya la rivalidad de toda la vida pero que sea sana, que cada afición apoye a su equipo pero que no haya ningún problema.

Estoy convencido de que va a haber esa rivalidad máxima dentro del terreno de juego pero creo que tanto una afición como otra son lo suficientemente civilizadas como para que el partido no tenga mayores problemas. Eso es lo que deseo y así lo espero.

P: Es el entrenador con más partidos en la historia del Leganés seguido por Asier Garitano. ¿Qué opinión le merece?

R: No le doy mayor importancia al número de partidos porque algún día eso cambiará. Asier lleva muy bien camino y lo está haciendo francamente bien. Me parece que está haciendo un trabajo extraordinario y si algún día un entrenador pasa ese reto, bienvenido sea. Ha sido un orgullo. El Leganés es el equipo de mi vida, ha sido y será. En otros equipos he estado muy a gusto también pero el Leganés para mi es punto y aparte.

En cuanto a Garitano me parece una persona muy seria, muy honesta, muy trabajadora. Tiene las ideas muy claras y trabaja fenomenal. Se ve cuando los equipos están en el terreno de juego. El Leganés es un equipo muy bien trabajado porque Asier junto con sus colaboradores han hecho una magnífica labor. Saben lo que quieren y además es un entrenador que creo que no le tiembla el pulso cuando tiene que hacer la alineación.

P: ¿Y Bordalás?

R: Me da la sensación de que es muy trabajador y tiene que tener algo especial porque a los equipos que dirige los mete en playoffs o los asciende. Eso es porque el entrenador algo tiene. Me parece que en ese sentido es un extraordinario profesional.

P: ¿Cree que los dos lograrán la salvación este curso?

R: Al Getafe no le conozco tanto pero del Leganés no tengo duda alguna. Lo que pasa es que creo que se va a salvar siempre y cuando siga siendo lo humilde que está siendo. Si en el momento que sea levanta una cuarta del suelo y se cree que puede parar el AVE con el pecho, ya te digo yo que cometerá un grandísimo error. Pero Garitano eso no lo va a consentir nunca. El Getafe creo que ha hecho una buena plantilla. Por mí, ojalá se queden los dos. Teniendo a Leganés y Getafe en Primera ganan las dos aficiones.

P: Conoce bien el fútbol del sur de Madrid. ¿Por qué goza actualmente de tan buen estado de salud?

R: Parece que el sur no está pero como dijo Joan Manuel Serrat en una canción, el sur también existe. Creo que se está haciendo un trabajo muy bueno, que se están cuidando muchísimo las canteras. Todo el fruto se recoge cuando el trabajo se hace bien, a nadie le regalan nada. En el sur hay equipos muy buenos, no solamente el Leganés y el Getafe. Están el Fuenlabrada o el Alcorcón.

P: ¿Resulta más meritorio viendo el potencial que actualmente tienen el Real Madrid y el Atlético de Madrid?

R: Por supuesto. No se puede pretender competir con el Madrid y con el Atlético en cuanto a entidades, estructuras y presupuestos. Pero la suerte de este deporte es que en el campo son once contra once y aunque parezca casi imposible... ¿Por qué el Leganés o el Getafe no puede ganar al Madrid o al Atleti en Primera?

P: De cara al derbi de este viernes... ¿Qué espera que se vea en el césped?

R: Creo que va a ser un partido tremendamente disputado entre dos equipos que se conocen perfectamente. Son dos entrenadores que trabajan de manera minuciosa y cuidan y miman el detalle. Yo creo que se van a conocer mucho y que va a ser un partido tácticamente muy interesante. Además creo que no van a especular con el resultado porque el que salga a ello es el que va a perder.