Iniesta no confirma el principio de acuerdo para su renovación que anunció Bartomeu

6/09/2017 - 13:18

El capitán del FC Barcelona Andrés Iniesta no ha confirmado este miércoles que exista un principio de acuerdo para la renovación de su contrato, que finaliza en junio de 2018, como anunció este martes el presidente del club, Josep Maria Bartomeu, en una entrevista.

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

Iniesta, a su llegada al aeropuerto de El Prat tras su presencia en la selección española para los partidos clasificatorios para el Mundial 2018, negó con un escueto "no" a los medios, a una pregunta directa, el poder confirmar dicho principio de acuerdo bombeado por el dirigente blaugrana.

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, señaló el martes que el club tenía un principio de acuerdo con Iniesta para que el capitán renueve el contrato que acaba al final de esta temporada de manera vitalicia, renovable año a año hasta que el centrocampista lo considere necesario antes de su retirada.

"Ya tenemos un principio de acuerdo para renovar y esperamos concretarlo en las próximas semanas. Estamos pendientes estos días de seguir hablando pero Iniesta es un jugador que queremos que se retire aquí y que se retire cuando él crea que se quiere retirar", aseguró en una entrevista a Mundo Deportivo recogida por Europa Press.

Bartomeu aseguró que la intención es dar libertad a Iniesta para que se retire, en caso de aceptar la oferta blaugrana, cuando crea que le ha llegado el momento. "La idea es que tenga un contrato indefinido donde renueve automáticamente año a año hasta que él crea que puede retirarse o cambiar", aportó.

En cuanto al anuncio de la renovación, comentó que le gustaría que sea pronto. "Seguimos hablando. Al final, Andrés es un jugador como Leo, de un solo club y referente por su compromiso y fidelidad. Son un espejo para los chicos de La Masia y para las nuevas generaciones", manifestó.

No obstante, a tenor del "no" de Iniesta nada más volver a Barcelona, se abre un nuevo capítulo de incertidumbre en el FC Barcelona y de divergencia de manifestaciones entre jugadores y directiva. Y es que Leo Messi, pese a que Bartomeu asegura que su nuevo contrato está firmado por su padre, todavía no ha encontrado el momento para hacerse la foto con el presidente.