Los planes del Comité Olímpico Catalán para el Barcelona en una Cataluña independizada

La venganza por lo de Aytekin no ha terminado, solamente se han llevado a Neymar. Falta Messi en el PSG.



Cosas como la de Aytekin en España no tienen consecuencias, siempre hay un Cholo que dice, que el Madrid y barcelona siempre salen beneficiados.



En Europa las cosas son diferentes, hay venganzas, te quitan a tus jugadores y no te dejan fichar a precios normales.



Me imagino que el Barcelona estará encantado de meterse en la boca del lobo, sin la protección de Villar, Platini, etc. Lo van a pasar muy bien y los demás no te cuento....En mitad de la tabla...