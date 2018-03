Siga en directo el carrusel de vuelta de la eliminatoria de dieciseisavos de la Copa del Rey

EcoDiario 12/11/2008 - 19:22 | 23:09 - 12/11/08 Comentarios

Barcelona 1 - Benidorm 0. Se clasifica el Barça.

Atlético de Madrid 0 - Orihuela 0. Pasa el Atlético de Madrid.

Mallorca 2- Málaga 0. Se clasifica el Mallorca.

Villarreal 1 - Poli Ejido 1. El Poli Ejido deja al Villarrreal en la cuneta.

Valencia 3 - Portugalete 0. Se clasifica el Valencia.

Sporting 2 - Numancia 0. Pasa el Sporting de Gijón

Recreativo 2- Athletic de Bilbao 1. Los leones estarán en el sorteo de octavos.

Racing de Santander 2 - Murcia 0. El Santander acaba con Clemente.

Almería 3 - Rayo 0. Los andaluces pasan de ronda.

Betis 2 - Castellón 0. El Betis estará en la siguiente eliminatoria.

Deportivo 2 - Elche 0: Se clasifican los deportivistas.

Espanyol 3 - Celta 0: Se clasifican los periquitos.

Valladolid 2 - Hércules 2: Los pucelanos estarán en la siguiente ronda..

Final en el Camp Nou. Se clasifica el Barça que lo tuvo que luchar y ganó.... También final en Mallorca que ha aprovechado mejor las ocasiones y pasa la eliminatoria... Final en Huelva donde se clasifica el Athletic, el rey de copas... (22:54)

Mallorca 2- Málaga 0. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL EN MALLORCA.... Gol de Keita en el último momento del partido que finiquita la eliminatoria y el partido. (22:52)

Final en Santander... El Racing sigue vivo en la competición ante el equipo de Clemente... (22:51)

Final en Gijón donde se clasifican los locales, final en Valencia donde pasan los ches, y final en Sevilla donde el Betis se clasifica ante el Castellón por un global de 4-0. (22:50)

Final en el Calderón con pañolada pero clasificado el Atlético... Final también en Almería donde se clasifican los andaluces ante el Rayo Vallecano y final en La Coruña donde los deportivistas pasan eliminatoria. (22:49)

Barcelona 1- Benidorm 0. ¡¡GOOOOOOOOOOOLLLL DE MESSI!!! Falla el penalti el argentino pero el rechace le beneficia y marca en la segunda opción... Le ha costado al Barça pero ya tiene el partido y el pase a octavos... (22:46)

Almería 3 - Rayo 0. ¡¡¡GOOOOOOOOOOLLLLL EN ALMERÍA!!!! Corona marca el tercero para los andaluces.... (22:46)

Barcelona 0- Benidorm 0. Penalti a favor del Barça... Ruano derriba a Bojan y el Barça puede finiquitar la eliminatoria. (22:45)

Racing de Santander 2 - Murcia 0. GOOOOLLLLLLLLLLLL DEL RACING... con suspense!! El árbitro desautoriza al línea e ignora el fuera de juego que éste había pitado y no era... Jonathan Pereira marca su segundo gol y el Murcia se mete en la eliminatoria con un gol. (22:43)

Atlético de Madrid 0 - Orihuela 0. No finaliza las ocasiones el Atlético.... No hay manera de que los colchoneros tengan contentos a su gente y no logran el gol... (22:42)

Sporting 2 - Numancia 0 ¡¡GOOOOOOOOOOOOOOO EN EL MOLINON!! Otra vez Barral... Se queda delante del portero y le bate sentenciando la eliminatoria. ¡¡Doblete del delantero que finiquita el partido!! (22:38)

Recreativo 2- Athletic de Bilbao 1. ¡¡GOOOLLLL DE LLORENTE PARA EL ATHLETIC!!! Recorta distancias el equipo de Caparrós y se pone por delante en la eliminatoria.... Los leones se ponen 3-2 por delante en la eliminatoria. ¡¡Tiene que hacer 2 goles el decano!! (22:35)

Deportivo 2- Elche 0. GOOOOOOLLLL DE OMAR BRAVO. Se estrena como goleador en el Depor y sentencia el partido en Riazor.... (22:32)

Valencia 3 - Portugalete 0.. GOOOOOOOLLLLLLLL DE PABLO HERNANDEZ PARA EL VALENCIA.... El tercero para los che. Pablo logra el gol tras un rechace a disparo de Zigic, el balón se queda en la frontal y lo aprovecha el ex del Getafe... 7-1 el global para el Valencia. (22:29)

Atlético de Madrid 0 - Orihuela 0. Pitada espectacular en el Calderón. Entra Maxi por Luis García y el público muestra su enfado con una pitada descomunal... El público es soberano y no está contento en el Calderón. (22:26)

Betis 2 - Castellón 0. ¡¡GOOOOOOOOOLLLL EN SEVILLAAAAAAAAA!! Sergio García logra en segundo gol para los verdiblancos y sentencia el partido. Todo listo en Sevilla... (22:24)

Carrusel de goles en esta segundas partes.... Cinco goles en 3 minutos que le dan vida a la competición.... y hay más goles...

Betis 1 - Castellón 0. GOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DEL BETIS!!!! Acaba con la eliminatoria Emana.... Era quien más peligro estaba creando y lo confirma con este gol. Se acaba la eliminatoria. (22:20)

Almería 2 - Rayo 0. SEGUNDO GOL DEL ALMERÍA PARA JOSÉ ORTIZ QUE SENTENCIA EL PARTIDO.... (22:19)

Deportivo 1- Elche 0. GOOOOOOOOOLLLLLL DEL DEPOR... Por el centro y a media altura marca Pablo Álvarez de penalti.... Global de 3-0 para el Depor y eliminatoria sentenciada.... (22:19)

Valencia 2 - Portugalete 0. GOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL EN VALENCIA.... ¡¡GOLLLL DE MICHEL!! Ha tenido mucho temple el jugador, ha controlado, se ha parado ha mirado al portero, y la pone donde no puede llegar.... ¡¡GOLAZO!!! (22:17)

Almería 1 - Rayo 0. GOOOOOOOOLLLLLL DEL ALMERIA.... Jol fe José Ortiz, gol del capitán que tras un rechace y de semivolea la pega y tras dar en el palo entra en la portería.... Se pondría 3-1 en el global y casi sentencia la eliminatoria. (22:16)

Racing de Santander 1 - Murcia 0. Disparo al palo de Oscar Serrano... ¡¡Madre mía que disparo a la cruceta!! Eso sí, el murcia parece que ha espabilado en el descanso... (21:15)

Barcelona 0 - Benidorm 0. Vaya ocasión del Benidorm.... Se va alto el disparo pero el Barça no puede sentirse seguro con este resultado. Cualquier ataque de los valencianos puede crearles un susto... (22:11)

Atlético de Madrid 0 - Orihuela 0. COUPET SALVA AL ATLETICO... Falta que saca Santi Villa y Coupet saca una mano pprodigiosa... ¡¡Pitos en el Calderón!! (22:08)

Empieza la segunda parte en El Camp Nou, Calderón, Santander, en el ONO Stadi, en Mestalla, en el Molinón, en Huelva, en El Estadio del Mediterraneo en Sevilla y en La Coruña... (22:02)

Partidos al descanso... Barcelona 0 - Benidorm 0; Mallorca 1- Málaga 0; Valencia 1 - Portugalete 0; Sporting 1 - Numancia 0; Recreativo 2- Athletic de Bilbao 0; Almería 0 - Rayo 0; Betis 0 - Castellón 0 y Deportivo 0- Elche 0.

Terminan los partidos que han comenzado a las ocho de la tarde.... El Valladolid pasa después de empatar hoy a dos contra el Hércules. El Espanyol gana al Celta (3-0) y se clasifica por un global de 5-2 y la otra sorpresa de la copa... El Villarreal eliminado tras no lograr ganar en ninguno de los dos partidos al Poli Ejido... Global de 6-1 para el Poli. (21:48)

Racing de Santander 1 - Murcia 0. Jugadores a vestuarios en los Campos d'Sports del Sardinero... (21:47)

Atlético de Madrid 0 - Orihuela 0. Descanso en el Calderón... (21:46)

Valladolid 2 - Hércules 2. ¡¡CARAJA DEL VALLADOLID Y EL HERCULES EMPATA!!! Marca Sendoa para empatar el partido en el 42 de la segunda parte. Emoción no, pero goles sí que hemos tenido en Pucela.... (21:43)

Valladolid 2 - Hércules 1. ACORTA DISTANCIAS EL HERCULES.... Marca Gerardo, Marca el Hercules que quiere dar guerra en este partido. ¡¡Se anima el partido en Pucela!! (31:42)

Espanyol 3 - Celta 0. ¡¡¡GOOOOOOOOOOLLLLL DEL ESPANYOLLLL!!! Tercero de los periquitos esta noche que dan por cerrado el partido.... Qué de goles, qué de emociones, la Copa puede ser emocionante.... (21:38)

Valladolid 2 - Hércules 0. GOOOOOOOOOLLLLLLL EN VALLADOLID.... Segundo del Valladolid, primero y lo mejor de la noche de Medunjanin... Tremendo golazo. El Valladolid sentencia el partido, la eliminatoria ya la tenía en el bolsillo. (21:37)

Villarreal 1 - Poli Ejido 1 ¡¡PARA VIERA UN PENALTI A FAVOR DEL POLI EJIDO...!! (21:37)

Mallorca 1 - Málaga 0. GOOOOOLLLLL EN MALLORCA.... Centro al área y David Navarro llegando por detrás remata, parada del portero pero ante el rechace no deja pasar la oportunidad y manda el balón a la red.... (21:35)

Recreativo 2 - Athletic 0. ¡¡GOOOOOOOOLLLLLLLLL DEL RECREEEEE!!Iguala la eliminatoria el Recreativo ante el tembleque del Athletic... El turco Ersen Martin pone a los rojiblancos contra las cuerdas. (21:33)

Atlético de Madrid 0 - Orihuela 0. Forlan primero y Luis García después están a punto de lograr el gol... Oportunidades en el Calderón para el Atlético pero no se mueve el marcador. (21:31)

Recreativo 1 - Athletic 0. ¡¡GOLLLLLLLLLLLL DEL RECREEEEEEE!! Gol de cabeza del decano que se pone a tan solo un gol del Athletic. Se pone interesante la eliminatoria.... (21:26)

Sporting 1 - Numancia 0. GOLLLLLLLLLLLLL EN GIJÓN!!!! GOOOOOOOOOLLLLLL DEL SPORTING... Centro al área que Barral sin oposición manda a la red... Se pone dos cero en la eliminatoria y casi la sentencia.... (21:26)

Recreativo 0 - Athletic 0. Los locales toman la iniciativa y los de Caparrós no ven el balón. Son centros que no crean peligro a los 'leones', pero que les incomodan... (21:24)

Valencia 1 - Portugalete 0. ¡¡GOOOOOOOOOOLLLLL EN VALENCIA!! Gol de Angulo que se ha quedado solo ante el portero y deja la eliminatoria totalmente sentenciada con un global de 6-1.

Barcelona 0 - Benidorm 0. Paradón de Pinto a tiro libre del Benidorm.... Vaya estirada a un tremendo disparo... ¡¡No se puede descuidar el Barça!! (21:20)

Mallorca 0 - Málaga 0. Dominan los locales ante un Malaga que ha entrado muy frío al partido... Acumulan ocasiones los bermellones... (21:18)

Atlético de Madrid 0 - Orihuela 0. El Atlético está llegando bien y con peligro a la portería rival... ¡¡FALTA LA GUINDA DEL GOL!! (21:17)

Almería 0 - Rayo 0. Los rayistas le crean peligro a los andaluces a balón parado... Un gol de ventaja tienen los almerienses aunque metieron dos en Vallecas por lo que el Rayo necesita dos goles.... (21:16)

Racing de Santander 1 - Murcia 0. GOLLLLLLLLLLLLLLLL DE TCHITE!!! Marca el Racing que con este gol igualaría la eliminatoria y por el valor de los goles fuera de casa se clasificaría.... (21:13)

Villarreal 1 - Poli Ejido 1. GOOOOOOLLLL DEL VILLARREAL... Gol de Guille Franco que remata a bocajarro un centro de Matías Ferrnádez y empata un partido que al menos los amarillos tienen que ganar.... (21:11)

Villarreal 0 - Poli Ejido 1. Tremendo espectáculo del Poli Ejido que asegura su clasificación ante el batacazo castellonense.... ¡No por esperado es menos sorpresa! (21:10)

Valladolid 1 - Hércules 0. GOOOOOOOOLLLL de Víctor de penalti.... Se adelantan los pucelanos que dejan la eliminatoria más que sentenciada..... (21:07)

Villarreal 0 - Poli Ejido 1. Golazoooooooooooooooooooooo del Poli Ejido, Golazoooooooooooooo de tacón de de Jorge Molina. (21:07)

Atlético de Madrid 0 - Orihuela 0. Dos oportunidades para los rojiblancos... Ante 12.000 espectadores De las Cuevas y Forlan amenazan por primera vez la portería de los visitantes... (21:05)

Barcelona 0 - Benidorm 0. Los azulgranas comienzan atacando... No puede escapársele la clasificación a los cules....

Comienzan los partidos y la segundas partes de los partidos coperos... No hay goles en los apenas 2 minutos como máximo que han transcurrido en estos encuentros.... ¡Rueda el balón en la copa!

Atlético de Madrid - Orihuela. Pobre entrada en el Calderón. Muy muy poca gente para ver a los colchoneros. Qué pena da ver así el estadio rojiblanco... (21:01)

En quince minutos arrancan diez partidos de Copa... Toda la jornda estará en liza en busca de la clasificación: . Atlético de Madrid - Orihuela; Racing de Santander - Murcia; Barcelona - Benidorm; Mallorca - Málaga; Valencia - Portugalete; Sporting - Numancia; Recreativo - Athletic de Bilbao; Almería - Rayo; Betis Castellón y Deportivo - Elche.

Valladolid 0 - Hércules 0. Descanso en Valladolid y clasificados los pucelanos que ganaron 1-5 en la ida... (20: 46)



Espanyol 2 - Celta 0. Descanso en Montjuic. El Espanyol se llevaría el pase a octavos y parece complicado que lo pierda.... (20: 46)

Villarreal 0 - Poli Ejido 0. Descanso en el Madrigal. El Poli ejido seguiría clasificado y no tiene pinta de que esto vaya a cambiar.... (20: 46)

Villarreal 0 - Poli Ejido 0. ¡¡UYYYYYYYY!!!! Disparo a la media vuelta de Mati Fernández que se va alto... Muy buen movimiento del delantero pero sigue sin lograr el gol.... (20:45)

Villarreal 0 - Poli Ejido 0. Sigue intentándolo el Villarreal aunque se choca contra un muro... Lo intenta todo, incluso los piscinazos, y no encuentra la manera de meter mano al Poli Ejido... (20:42)

Espanyol 2 - Celta 0. Partido muy animado y con ritmo en Montjuic... Ambos equipos buscando el gol, pese a que el Celta es quien más lo intenta en los últimos minutos... (20:40)

Valladolid 0-0 Hércules. Partido sin historia en Pucela ya que los jugadores del Hércules no parecen tener muchas esperanzas de lograr los sorpresa. Si ellos no lo creen... ¡¡QUÍEN LO VA A CREER!! Recordamos, 1-5 en el partido de ida. (20:36)

Villarreal 0 - Poli Ejido 0. Muy flojo el espectáculo en tierras castellonenses... El Villarreal quiere y no puede mientras que el Poli se defiende como gato panza arriba... (20:33)

Valladolid 0-0 Hércules. Pucela despierta del letargo... Ogbeche la manda al palo en la primera oportunidad clara de peligro... ¡A ver si se anima el partido! (20:30)

Espanyol 2 - Celta 0. ¡¡GOOOOOOOOOLLLLLL DEL ESPANYOL!! Segundo de los periquitos, esta vez de córner y en propia puerta de Noguerol... La toca un defensor del Celta y la introduce en su portería... ¡¡La eliminatoria toma cuerpo para los periquitos que acarician los octavos!! (20:28)

Valladolid 0-0 Hércules. Los amarillos siguen tocando pero no llegan con peligro. El Poli quiere el pase a octavos y no lo pondrá nada fácil. Están muy bien cerrado los visitantes.

Espanyol 1 - Celta 0. ¡¡GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL EN MONTJUIC!!! Gol de Jarque... Centro desde la derecha que remata en pugna con la defensa celtiña en el área pequeña. Se empieza a desequilibrar la eliminatoria. El Espanyol estaría clasificado... (20:19)

Valladolid 0-0 Hércules. Dominan los locales pero no llegan al área con peligro... Partido soso por el momento. (20:16)

Villarreal 0 - Poli Ejido 0. ¡¡QUÉ DOLORRR!! Fuentes se duele en el suelo... Madre mía que dolor tras un pelotazo en sus partes nobles. Eso sí, ha salvado un gol claro para el Poli Ejido... (20:14)

Espanyol 0 - Celta 0. ¡¡UYYYYYYYYYYYY!! Vaya oportunidad para el Celta. David dentro del área no ha podido materializar una oportunidad muy muy clara. Que tenga mucho cuidado el Espanyol que el Celta está aprentando. (20:13)

Entradas muy pobres en Montjuic y en Valladolid. La Copa no consigue atrapar la atención de los aficionados y las gradas presentan muchos asientos vacios. En el Madrigal la entrada es algo mejor pero no para tirar cohetes... ¡¡ESTA COPA NO ENGANCHA!!

Villarreal 0 - Poli Ejido 0. OPORTUNIDAD EN EL MADRIGAL.... Tiro lejano de los amarillos que logra atajar el portero del Poli. Dura misión la que tienen los locales. 20:07.

También comienza el Espanyol - Celta. Montjuic se viste de largo... 2-2 en la ida y todo pendiente de lo que pase en Barcelona... 20:02.

El Valladolid - Hércules también ha comenzado... los vallisoletanos tienen cuatro goles de ventaja. ¡¡PARECE SUFICIENTE!! 20:02

¡¡COMIEnZA LOS PARTIDOS!!En el Villarreal busca el milagro en el Madrigal ante el Poli Ejido... Necesita 5 goles... 20:00

Celta - Enpanyol (2-2), Malaga - Mallorca (1-1) y Getafe - Osasuna (0-0), que se jugará mañana, acabaron en tablas en la ida y tendrán que dilucidarse en el encuentro de vuelta. ¡¡En breve comienza la eliminatoria del KO!!

El Barcelona y el Atlético afrontan empresas más sencillas después de imponerse en el partido de ida a domocilio por sendos 0-1. Aun sí, el Benidorm en el Camp Nou y el Orihuela en el Calderón intentarán emular a los irundarras en el Bernabeu y lograr el pase.



A excepción del Villarreal y el Sevilla, los grandes de la primera división tienen sencillo su pase a octavos de final. El Submarino tendrá que remontar en el Madrigal el 5-0 que le endosó el Poli Ejido a domicilio, mientras que el Sevilla (se jugará mañana) se encuentra ante una misión más sencilla: remontar el 1-0 con el que la Ponferradina se impuso en su campo.

EcoDiario les ofrece la jornada del miércoles de la Copa del Rey, en la que los equipos buscan su pase a octavos de final. Tras el sorpresón del Real Unión ante el Real Madrid, los equipos de primera saldrán menos confiados de lo que se podría suponer para no verse arrollados por equipos de Segunda División o Segunda División B que no tienen nada que perder y sí mucho que ganar.