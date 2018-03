Fútbol.- Barberá afirma que le parece "muy bien" que el PSPV esté dispuesto a dialogar sobre los proyectos del Valencia

12/11/2008 - 19:24

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, aseguró hoy que le parece "muy bien" que el PSPV (Partit Socialista del País Valencià) en el consistorio de la ciudad esté dispuesto a dialogar sobre los proyectos del Valencia, de hecho, a su juicio, "ya era hora" que se diera esta situación, puesto que el grupo socialista "está caracterizado por estar instalado en el no".

VALENCIA, 12 (EUROPA PRESS)

Barberá se pronunció en estos términos al ser preguntada sobre la disposición al diálogo del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia con la dirección del Valencia sobre los proyectos del club, durante la inauguración del nuevo retén de la Policía Local que ocupa el restaurado Molí del Sol, ubicado en el Parque de Cabecera.

Así, valoró el cambio desde "una posición negativa a todo" a "ver las bondades de las actuaciones, porque todas no son malas". De hecho, lamentó que el PSPV "está caracterizado por estar instalado en el no" y especificó que "hasta nos recurrieron los presupuestos un año para ver si no invertíamos nada en la ciudad". Por ello, le pareció "muy bien" la nueva posición de "intentar hablar y estar abiertos".