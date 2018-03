Las claves de la actual crisis del Real Madrid

Agencias 12/11/2008 - 19:24 Comentarios

La eliminación del Real Madrid en los dieciseisavos de final de Copa del Rey, ante el Real Unión de Segunda división B, ha instalado al conjunto madridista en una crisis marcada por diez claves.

1. La operación Cristiano Ronaldo paralizó el mercado: el 'culebrón del verano' salió mal en esta ocasión a un club acostumbrado a fichar a los mejores jugadores del mundo de la forma que tanteó a Cristiano. El portugués no dio el paso en el momento definitivo y decidió quedarse en el Manchester United.



2. Ausencia de un plan alternativo: la confianza en el fichaje de Cristiano frenó el plan b. Cuando lo intentó activar la directiva blanca fue demasiado tarde. Los fichajes de David Villa o Santi Cazorla se negociaron hasta última hora, pero no se cerraron y los internacionales campeones de la Eurocopa ampliaron sus contratos, con ostensible mejora económica, con sus clubes.



3. Mala gestión del 'caso Robinho': a la ausencia de fichajes -sólo se contrató a Rafael Van der Vaart con urgencia por la lesión de rodilla de Wesley Sneijder- , se sumó la explosión de la 'bomba Robinho'. Desde el inicio de la pretemporada dejó clara su postura. Se sintió segundo plato de la directiva blanca, quería marcharse al Chelsea y con tal de irse aceptó finalmente hacerlo al Machester City. Sus amenazas no se creyeron hasta que la situación llegó a un punto insostenible. Su hueco en el equipo no lo ocupó nadie.



4. La épica Supercopa impidió ver la realidad: la remontada ante el Valencia para conquistar el primer título, la Supercopa de España, y el buen inicio de campaña gracias a un calendario benigno, ocultó la realidad de una plantilla descompensada y corta de calidad. Los duelos ante el Juventus en Liga de Campeones fueron una bofetada de realidad.



5. El esquema por encima de los jugadores: Bernd Schuster ha impuesto un sistema por encima de los mimbres con los que trabaja. Apuesta por un 4-3-3 en una plantilla en la que sólo figura un extremo nato, el holandés Arjen Robben, a quien le falta regularidad en su rendimiento por continuas lesiones musculares.



6. La actitud de Schuster es la imagen del Real Madrid: cada rueda de prensa de Bernd Schuster incrementa un clima hostil que se hace extensible al club. Es la imagen que trasciende al mundo. El técnico alemán comenzó la pretemporada pidiendo fichajes con urgencia y desvelando un distanciamiento con Pedja Mijatovic, director deportivo. Desde entonces, comparece siempre a la defensiva, deja preguntas sin responder y cada vez acorta más sus intervenciones. La hostilidad ya llega a la afición que a la conclusión de los dos últimos encuentros ha acabado pidiendo la dimisión de Ramón Calderón a las puertas del estadio.



7. Poca atención a la cantera: Schuster no ha concedido ninguna importancia a la cantera desde que llegó al Real Madrid. No ha ido nunca a ver un encuentro del Real Madrid Castilla. La actuación de Alberto Bueno ante el Real Unión reivindica a los canteranos y deja en evidencia a jugadores del primer equipo que desperdician cada oportunidad que tienen para brillar. Otro aspecto que denuncia el vestuario de su técnico es la falta de diálogo.



8. De la "mejor defensa del mundo" a la más goleada: el Real Madrid ha encajado 32 goles en 18 partidos oficiales. Lleva doce partidos consecutivos sin dejar su portería a cero. La que bautizó Schuster como "mejor defensa del mundo", formada por Sergio Ramos, Pepe, Cannavaro y Heinze, sufrió en Turín su primera derrota y no ha tenido continuidad. Por sanciones, lesiones o castigos han llegado rotaciones que costaron caras.



9. Plaga de lesiones y mal estado de forma: a inicios de temporada el club hablaba del centro de alto rendimiento y la prevención de lesiones. Ahora, el Real Madrid sufre una auténtica plaga de lesiones que afectan a Cannavaro, Metzelder, Diarra, De la Red, Robben y Van Nistelrooy, de la que ya se han recuperado Sergio Ramos, Gago,Sneijder o Guti. Se suma al mal momento físico que atraviesan jugadores como Heinze.



10. Total prioridad a la Asamblea: la directiva no se plantea la destitución de Bernd Schuster aunque maneja los nombres dentro de la casa de Miguel Angel Portugal y José Miguel González 'Michel'. La prioridad la centra la Asamblea de compromisarios, que se celebrará el próximo 7 diciembre. Por el momento, no se plantean acudir al mercado ya que desean un técnico contrastado y en el mercado sólo se vislumbra la opción de Juande Ramos. Hasta entonces, serán claves los partidos ante Valladolid, Recreativo de Huelva y Getafe, en Liga, más el Bate Borisov en Liga de Campeones.