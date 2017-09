Tebas: "Neymar está meando desde el trampolín de la piscina"

6/09/2017 - 23:21

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha cuestionado la política de fichajes del París Saint-Germain tras las incorporaciones de Neymar Junior y Kilyan Mbappé asegurando que se están "riendo del sistema" y, en concreto el exjugador del Barça, está "meando desde el trampolín de la piscina".

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Tebas realizó estas declaraciones en el foro 'Soccerex Global Convention'. "Al final tienes que decirlo en estas condiciones. Los hemos pillado haciendo 'pipí' en la piscina. Si Neymar está en el trampolín, está meando desde el trampolín", dijo Tebas, que pidió una investigación estas operaciones del club francés.

"Cuando llega este dinero al fútbol hay una inflación de los salarios, de las tasas de transferencia. Debido a estos 222 millones de euros -en relación al fichaje de Neymar- el resto de precios han aumentado. Esto pasa en todas las parte", sentenció el máximo responsable de LaLiga, quien considera que esta actitud "daña" al fútbol.

En este sentido, Tebas dijo que -además- exite un "riesgo increíble" del dinero que procede de "estos países". "No es que no me guste PSG. Si Neymar se marchara al Manchester United no sería importante llevar esto a los tribunales. El Manchester United no tiene dopaje financiero y tiene la capacidad de pagar", indicó.

"El PSG tiene mucho más de ingresos por patrocinio que el Manchester United. Eso es imposible. Lo que hemos visto recientemente con el PSG o el Manchester City o en el pasado con el Chelsea. Tenían dinero que entraba en el club y no era dinero que el club generase por sí mismo", apuntó el presidente de la competición española.

Además, Tebas señaló que el precio que incrementa las cantidades en los fichajes es "el precio de mercado de la gasolina". "Tal vez PSG puede mantener estos precios. Cuando cumplan con el equilibrio establecido por la UEFA, no lo sé", finalizó.