Bartomeu hace meses que no se habla con Iniesta: el capitán se siente ninguneado y medita no seguir

Desde siempre ha estado en segundo plano. Un chico de la cantera, más tranquilo que el agua del pozo, de Albacete... Hace años para su renovación ya se pillara un cabreo monumental, los goles los metía Mesi, pero las asistencias las daba él. Nunca fue jugador de segunda línea, y el hecho de que no sea tan mediático como otros no le va quitar la corona del jugador que metió el gol que nos dio un mundial. Andrés, si no estás cómodo, hay muchos clubes que ansían tu ayuda (y si te vas gratis muchos más). Se te aprecia mucho como para verte así en un club que no te valora.