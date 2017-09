Las estrellas del Barcelona acorralan a Bartomeu y lo dejan al borde del adiós

Los choques con Messi e Iniesta han tensado la cuerda más de lo normal

La moción de censura amenaza con echar al mandatario

La mala gestión deportiva de este verano ahoga sus opciones

Iniesta y Bartomeu, tras la disputa de un amistoso del Barça en Qatar. Imagen: Reuters

El FC Barcelona atraviesa una de las crisis institucionales más graves de su historia reciente. La culpa la tiene una gestión deportiva deficiente que ha dejado al club casi en blanco en títulos (sólo venció la Copa frente al doblete Champions-Liga del Real Madrid) y con una plantilla debilitada tras la marcha de Neymar y la continuidad de alguno de los descartes que quería hacer Valverde.

A todo ello hay que unir las formas en la despedida del brasileño y la impotencia de encontrarle sustitutos, con mil llamadas a mil puertas que se cerraron al únisono en las narices de los mandatarios mientras en público afirmaban que habría "uno o dos fichajes" (Robert Fernández dixit).

Así las cosas, y consecuencia de todo esto, las relaciones entre la plantilla y la directiva se han enrevesado y deteriorado hasta hacerse casi insostenibles. El presidente está al borde del precipicio con una moción de censura en ciernes y el riesgo cada vez mayor de que sean los propios futbolistas los que le den el empujón definitivo para caer del palco.

El caso Iniesta es una gota más para colmar un vaso que hace tiempo que rebosa indignación en el vestuario culé. El capitán blaugrana negó ayer rotundamente que tenga un principio de acuerdo para su renovación, como el mismo Bartomeu dijo un día antes. El manchego, además, está enfadado por cómo el club está tratando su ampliación de contrato. Le ha dejado el último y eso no le agrada.

Tampoco agradó a Messi que Bartomeu también diera por atada públicamente su renovación cuando su firma (que no la de su padre) no está estampada aún en el contrato. Tanto es así, que Messi ya ha deslizado a la prensa que no piensa firmar el contrato porque no quiere darle el gusto a Bartomeu de tener una foto que, para el mandatario, sería oxígeno en medio de esta crisis.

¿Significa eso que no renovará? No. Significa que no lo hará mientras Bartomeu siga de presidente o que, de firmar, no se pondrá en la misma foto con el mandatario. Graves problemas a los que sumar otros capítulos tensos, como la guerra entre Piqué y Segura o las críticas de Xavi Hernández desde Qatar, episodios que echan gasolina a este fuego con el cargo del presidente en duda.