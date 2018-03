Cassano dice que ha estado con 600 o 700 mujeres en un libro autobiográfico

El ex jugador del Real Madrid Antonio Cassano asegura haber estado con 600 ó 700 mujeres en un libro autobiográfico, que será publicado el 19 de noviembre, según algunos extractos adelantados hoy y publicados por la edición digital del diario deportivo La Gazzeta dello Sport

El delantero cuenta en el libro, titulado "Dico tutto" y firmado por el periodista Pierluigi Pardo, que si no hubiera sido por el gol que marcó al Inter en 1999, cuando con 17 años jugaba con el Bari, "habría sido un delincuente".

El actual jugador del Sampdoria repasa, según se lee en esos extractos, toda su vida profesional y personal y también cuando ambas se cruzaban; como cuando afirma haber jugado partidos después de haberse acostado con alguna mujer.

"A menudo jugué partidos tras haber hecho el amor" con una de las tantas amigas que tenía.

Algo que, según afirma, también realizó en su etapa como jugador del Real Madrid: "En Madrid, era aún más fácil, porque estábamos en el hotel, todos en la misma planta; así, en la (planta) de encima o de debajo podías invitar a quien querías y reunirte con ella en el corazón de la noche".

"Tenía un amigo camarero. Su misión era llevarme tres o cuatro 'croissants' tras haber realizado el amor. Me los llevaba a la escalera, yo acompañaba a ella (chica) y hacíamos en cambio: él se llevaba a la 'tipa', y yo me hinchaba de 'croissants'. Sexo y comida, la noche perfecta", se recoge.

En cuanto a su relación con los entrenadores, Cassano asegura que el único con el que nunca se enfadó fue con Eugenio Fascetti, bajó cuyas órdenes estuvo en el Bari en el inicio de su carrera, mientras que "detestaba" al ex seleccionador nacional sub'21 italiano Claudio Gentile.

A Fabio Capello, con el que coincidió en el Roma y el Real Madrid, reconoce haberlo insultado en el vestuario después de que le hiciera calentar durante todo un segundo tiempo en un partido que se disputaba en Tarragona.

"En Tarragona me tuvo calentando durante todo el segundo tiempo con Ronaldo. En los vestuarios le dije: 'eres un hombre de m....a, eres más falso que el dinero del Monopoli'", se apunta.

El ex jugador madridista también afirma que cuando comenzó a jugar "era pobre" y que no ha trabajado en esta vida, entre otras cosas, porque no sabe "hacer nada"