Ribéry: "Lo que más me gustaría sería acabar mi carrera en el Bayern"

7/09/2017 - 13:34

MÚNICH (ALEMANIA), 7 (DPA/EP) El extremo francés del Bayern de Múnich, Franck Ribéry, ha reconocido que lo que "más" la gustaría sería retirarse en el club alemán, aunque no descartaría hacerlo en el extranjero.

"Lo que más me gustaría sería terminar mi carrera en el Bayern. Pero eso es algo que no puedo decidir solo. Eso lo deciden también los jefes", declaró Ribéry en una entrevista para el diario alemán 'Bild'. "Me gustaría concluir mi carrera aquí pero también tengo el extranjero en mente", aclaró.

Diez años cumple el francés con el Bayern. Desde su llegada procedente del Olympique de Marsella, se convirtió en una pieza clave del equipo, consiguiendo la 'Champions' del 2013 y acumulando un enorme palmarés durante este período. Aunque no se han sentado a negociar una renovación de contrato que concluye en 2018, para el centrocampista "aún hay tiempo suficiente".

En este sentido, dejó claro que el dinero no será un problema para el francés. "Hoeness y Rummenigge (principales responsables del club) no funcionan así. El club sabe lo que he dado tanto dentro como fuera del campo", recalcó el futbolista galo, confirmando así que una reducción de salario no será "uno de los puntos a discutir".