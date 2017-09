Confesiones de Marcelo: cómo evitó que el Real Madrid lo cediera o cómo lo 'engañaron' para acabar en el Bernabéu

El jugador llegó al Bernabéu sin saber que iba a firmar su contrato

El Madrid trató de cederlo pero se negó a salir: "Podría no volver"

Marcelo, en uno de sus primeros partidos con el Real Madrid en 2007. Imagen: Reuters

Marcelo Viera, lateral izquierdo del Real Madrid, ha escrito una carta para el medio especializado 'The Players' Tribune' en el que evalúa su carrera deportiva. El club blanco, obvio, acapara buena parte de su misiva con un puñado grande de confesiones nunca antes hechas, como el día que él mismo frenó su salida del Real Madrid para irse cedido a un modesto o cómo lo 'engañaron' para acabar en el Bernabéu.

Éste último es uno de los aspectos más interesantes por cuanto describe a un Marcelo muy ingenuo, con apenas 18 años, que fichó por el Real Madrid despistado, sin saber muy bien si lo que estaba sucediendo, si ese fichaje, era realidad o una fantasía.

"La razón por la que todo me parecía tan ireal es que Roberto Carlos era mi ídolo. Para mí, era Dios. Jugar en el mismo equipo que Roberto Carlos, en la misma posición, no podía creérmelo", explica Marcelo al respecto de sus sentimientos, después de que en varias ocasiones los emisarios blancos le contactaran en aquel mercado invernal. El brasileño no se terminó de creer mucho esas llamadas.

"Un día me llamó un representante y me dijo ¿Quieres ir al Real Madrid? Lo dijo tal cual. Y yo le respondí 'obviamente, por supuesto'. Pero no tenía ni idea de quién era ese tipo. Me dijo 'Entonces vas a jugar en el Real Madrid'", empieza a relatar.

Unas semanas después, jugábamos en Porto Alegre y el Real Madrid mandó a alguien para conocerme en nuestro hotel. Bajé al lobby y este señor se presentó. Pero no llevaba ningún distintivo del Madrid. No me dio ninguna tarjeta ni nada. Empezó a hacerme preguntas del tipo si tenía novia con quien vivía. (...) Yo literalmente me preguntaba si era real, si me iban a poner en un avión a Siberia o algo así".

Fruto de esa incredulidad, cuando Marcelo se montó en el avión rumbo a Madrid, el jugador pensó que en realidad iba a una "charla" o algo parecido. Cuando llegó... sorpresa. "Llegué a reunirme con el club y vi el contrato encima de la mesa, con el sello del Real Madrid y todo. Firme esa mierda a toda velocidad. Luego los tipos trajeados me llevaron directo al césped. Me presentaron a la prensa ese día. Yo no tenía ni idea. Mi propia familia en Brasil me dijo que no creían que fuera real hasta que no lo leyeron en en Globo Esporte 'El Real Madrid anuncia al brasileño de 18 años Marcelo'".

Su cesión a un humilde

Al final de misma temporada, la 2006-2007, el Real Madrid quiso ceder a Marcelo. Por aquellos años se habló del Valladolid como posible destino. El jugador, en esta carta, confirmó que sí, que lo quisieron ceder, pero no aclara el destino. En todo caso fue él mismo quien lo frenó.

"Al final de mi primera temporada el director [Pedja Mijatovic] me llamó a su oficina. Todavía era joven y alocado. Entré con mi gorra de béisbol puesta, esperando que íbamos a tener una simple carla. Me dijo que me el club quería que me fuera en una cesión", comienza a relatar.

"Entendí -prosigue- lo que estaban tratando de hacer. Me decían que tenía que coger experiencia. Y pensé. 'Esto es el Madrid. Si me voy ahora, puede que no vuelva más'. Quería que firmara un papel. La única cosa que le pregunté fue 'Si no firmo, no tengo que irme, ¿correcto?' Me dijo 'Bueno, sí...' (...) Le respondí. 'Ya cogeré experiencia. Déjemelo a mí'. Le di las gracias y abandoné la habitación. Roberto Carlos se fue ese verano y empecé a jugar más", zanjó.