Juan Ramón Muñiz: "Los equipos que ganan al Real Madrid es porque hacen un gran partido"

7/09/2017 - 14:19

El entrenador del Levante UD, Juan Ramón López Muñiz, dejó claro que la única manera para ganar al Real Madrid este sábado en el estadio Santiago Bernabéu será haciendo "un gran partido", y que la misión durante todo el año de su equipo debe ser el de "competir" sin importar cuál sea el escenario.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

"Hay que conseguir mantener un nivel alto de juego, de concentración, de trabajo, de intensidad y de juego con y sin balón. Normalmente, los equipos que ganan al Real Madrid o a equipos de ese nivel lo logran porque hacen un gran partido y nosotros iremos a hacer uno de los mejores partidos minimizando al máximo los defectos y los errores", aseguró Muñiz este jueves en rueda de prensa.

El asturiano tiene claro que se enfrentan "a uno de los mejores equipos del mundo". "Pero no me gusta ir a los sitios pensando a quién me voy a enfrentar", advirtió. "Tenemos la máxima ilusión", aseveró a continuación.

"Es un campo donde se da mucha repercusión a todo lo que se haga o diga e intentaremos hacer nuestro trabajo sin pensar qué camiseta tenemos enfrente, si hay mucha o poca gente o si el escenario es grande o pequeño porque tenemos que intentar competir en todos los campos, grandes o pequeños. Hay que hacer un buen papel y cuando acabe el partido ver para lo que nos dio", añadió el entrenador del conjunto 'granota'.

Para ello, lo principal será intentar "defender con el balón". "Creo que es la mejor manera y en la que pienso que el Real Madrid más incómodo está", puntualizó. "No queremos recuperar la pelota y en dos segundos perderla, queremos que el rival tenga que trabajar y porque el que la tiene, tiene las ocasiones", recordó.

De todos modos, Muñiz sabe también que cuando no gocen de la posesión deberán tener "paciencia" porque enfrente habrá "jugadores con un nivel técnico muy alto" y será "difícil quitarles el balón". "Tendremos que hacer un esfuerzo importante para quitárselo y luego para mantenerlo y llegar a su portería y hacer ocasiones", expresó.

"Siempre preparas algo con tus características y posibilidades. No vamos a ir a sacar fotos, vamos a competir, hay tres puntos en juego. Hemos preparado el partido siempre, sabiendo que vamos a tener un gran rival al que hay que respetar como a cualquier otro. Tenemos que intentar disfrutar y eso se hace haciendo el trabajo lo mejor posible", sentenció sobre el partido.

Por otro lado, en cuanto a su plantilla, recalcó que su único deseo a la directiva del club era tener "dos jugadores por posición para tener competencia y un nivel parejo y que todos puedan disponer de buenos minutos". "Hablamos todos los días, es una situación de mucha fluidez y no tengo que pedir cita. Intercambiamos impresiones, pero luego cada uno tiene su papel dentro del club y nadie intenta asaltar el del otro. Nosotros damos nuestra opinión", advirtió.

"Estoy con la plantilla, como con la del año pasado, con la que estoy seguro de que el equipo no habría bajado. Ha venido gente a sumar y a ayudar a los que estaban a cumplir los objetivos que ha establecido el club", concluyó el entrenador del conjunto valenciano.