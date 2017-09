Guedes: "Emery me dijo que el Valencia es un gran club y que venir era una gran decisión"

7/09/2017 - 14:51

Andreas Pereira: "Tenía miedo de que no fuera posible venir al Valencia"

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

El nuevo jugador del Valencia CF Gonçalo Guedes, que llega cedido por el París Saint-Germain para esta temporada, ha asegurado este jueves que el técnico del club parisino, el exentrenador valencianista Unai Emery, le convenció para salir cedido hacia Mestalla, mientras que Andreas Pereira, cedido por el Manchester United, ha celebrado el acuerdo 'in extremis' entre ambas partes para ser 'che' y ha incidido en los consejos del también exvalencianista Juan Mata.

"Emery me dijo que el Valencia era un gran club y que podía ser muy bueno para mí. Entendí todo lo que me dijo y venir es una gran decisión, algo muy bueno para mí. El técnico me dijo que debía esperar, yo quería venir y estoy muy contento por poder venir", aseguró Guedes en rueda de prensa.

El extremo portugués, fichado por el PSG en el pasado mercado de invierno al Benfica por 30 millones de euros, llega a Mestalla dispuesto a encontrar la titularidad que le iba a faltar en el Parc des Princes con las llegadas de Neymar y Mbappé.

"Vengo para intentar jugar el máximo de minutos posibles, ayudar al máximo al Valencia y poder mejorar a nivel individual y colectivamente. Estoy listo para jugar, será decisión del míster", indicó. "Sabemos que el Atlético es un equipo muy fuerte pero vamos a dar el máximo para intentar salir con los tres puntos", comentó sobre su posible debut ante los 'colchoneros' en la próxima jornada.

Además, llega con buenas referencias de su técnico, Marcelino García Toral. "Marcelino y el Valencia tienen sus objetivos claros, que serán difíciles pero vamos a trabajar bien para poder lograrlos. El técnico me ha dicho que trabaje mucho, que no es fácil jugar en Valencia y que debo luchar para ser una opción", manifestó.

Por su parte, Andreas Pereira aseguró que llegó a temer por el 'timing' de la operación que le ha llevado a última hora a Valencia. "Tenía miedo de que no fuera posible venir al Valencia. Estaba en Bélgica con mi familia, se debían hacer las cosas rápido y cuando me llegó la noticia al teléfono estuve muy contento", se sinceró.

Y es que el belga nacionalizado brasileño tiene claro, como Guedes, que en Valencia y con Marcelino puede mejorar. "Hay objetivos muy claros, con un trabajo muy serio y duro y vamos a trabajar. Marcelino me ha pedido que me sienta libre, en casa, que juegue como antes en Granada o Manchester. Que intente mejorar cada día más, jugaré como él quiera que juegue", afirmó.

Si Emery recomendó el Valencia a Guedes, Pereira tuvo el mismo mensaje de parte de Juan Mata, otro exvalencianista, y el visto bueno del técnico del United, José Mourinho. "Mata me habló muy bien de aquí, que es un gran club. También habló muy bien de los aficionados, me deseó que me fuera muy bien y me deseó suerte. Quiero jugar y mostrar que estoy feliz en el campo", manifestó.

"Tenía el mensaje de que no me podía ir, me preparé mentalmente para quedarme en Manchester pero al final cambió la situación. Mourinho nunca me ha dicho la razón por la que no quedé allí, sí que estuviera tranquilo de salir y aquí estoy", comentó sobre su salida de Old Trafford y los comentarios del portugués.