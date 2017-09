Garitano: "Tenemos que dar la máxima importancia a todos los partidos"

Madrid, 7 sep (EFE).- Asier Garitano, técnico del Leganés, se refirió al primer derbi en la máxima categoría del fútbol español que medirá a su equipo contra el Getafe y opinó que pese a la rivalidad existente para él se trata de un enfrentamiento más.

"Para mí es un partido más. En cuanto a la forma de prepararlo no hay nada diferente. Para nosotros cada partido es fundamental a la hora de poder afrontarlo. Sí que para el entorno y la gente esa rivalidad que creo que hay con Getafe será especial. Pero yo no siento eso y bastante tengo con poder preparar cada uno de los partidos que vayamos a jugar en Primera. Son todos igual de importantes y especiales para mi", dijo.

"Tenemos que dar la máxima importancia a cada uno de los partidos, ni más ni menos. En este caso es el Getafe, dentro de quince vendrá el Girona y será lo mismo. Seguro que para el entorno será especial porque nunca se ha jugado contra el Getafe en Primera y es algo nuevo pero solo me centro en situaciones que nos puedan ayudar en el terreno de juego. En lo demás no me suelo fijar mucho", declaró en rueda de prensa.

En este choque se medirá también en el banquillo a Jose Bordalás, con quien trabajó en el pasado: "Me alegro de poder enfrentarme a él porque quiere decir que los dos estamos trabajando, que estamos en el futbol profesional y más si estamos en Primera. Sé lo que cuesta y lo que nos ha costado. Será un momento de alegría poder verlo y poder competir con él en este partido".

La situación ya se ha dado con anterioridad pero no ve analogías: "En lo único que coinciden sus equipos es que están bien trabajados y son muy competitivos. Son jugadores diferentes pero el rendimiento que saca es siempre el mismo, estar con los mejores".

"Hasta la fecha contra el Athletic y el Sevilla ha sido capaz de estar más cerca de ganar que de perder los partidos aunque no les ha acompañado la pequeña suerte que hay que tener para sacarlos adelante. Espero un rival muy complicado, muy trabajado y tendremos que hacer las cosas bien para tener alguna opción. Pero eso va a ser con cualquier rival de la categoría", añadió.

El encuentro llega después de un parón de selecciones: "Es verdad que no solemos tener buenas experiencias con esto. El año pasado cuando había parón no sacábamos un punto al siguiente partido. Vamos a ver si en eso conseguimos mejorar con respecto al año pasado".

Preguntado sobre si ambos contendientes estarán luchando por la permanencia a final de curso, respondió: "No lo sé. A principio de temporada es ir viendo sensaciones de cada equipo, siempre suele haber sorpresas. No sabes cada uno dónde va a estar. Cada uno nos centramos en lo nuestro, en ver nuestras sensaciones. Hasta que no pase la temporada hacia adelante no sabemos".

"Lo que sí sé es que el Getafe ha jugado dos grandes partidos y que tiene menos puntos de los que ha merecido porque ha estado más cerca de ganar cualquiera de los dos partidos. Eso te hace ver qué rival viene. Viene un rival muy potente y vamos a necesitar la mejor versión. A final de temporada no sé dónde van a estar Getafe y Leganés", agregó.

Garitano se mostró satisfecho con los refuerzos veraniegos: "Estoy contento, es una plantilla amplia y en algunas situaciones con varios jugadores en la misma posición. Otra experiencia más para mi, que no había trabajado con una plantilla tan grande. Adaptaremos algunas situaciones en el día a día porque nos va a hacer falta pero la idea es que estos jugadores que son del perfil que estaba buscando para este segundo año los tenemos. Vamos a ver si podemos sacarles rendimiento con el mismo objetivo del año pasado".

Asimismo quiso mandar un mensaje a la afición que acudirá a Butarque: "Les diría que se lo pasen bien, que esto del futbol es un espectáculo, que vengan y animen al equipo como lo están haciendo, que se acuerden poco del rival y que se oiga muchas veces el nombre del Leganés, que tengan un comportamiento ejemplar. En eso se pueden marcar las diferencias. Todo lo demás sería algo que lo hace cualquiera y no sería bueno para nosotros. Ojalá vean un buen espectáculo y se puedan ir contentos a casa porque sus jugadores han sido capaces de darlo todo".