Ramon Robert: "Hay limitaciones pero el proyecto va adelante"

7/09/2017 - 15:46

El consejero delegado del RCD Espanyol, Ramon Robert, ha explicado este jueves que las limitaciones económicas impuestas por el gobierno de China y que afectan a la inversión del presidente y máximo accionista del club, Chen Yansheng, son una realidad que no impide que el proyecte vaya "adelante" aunque, eso sí, con un ritmo menor.

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

"En China hay una serie de limitaciones que han aparecido en los últimos tiempos. No quiere decir que se acabe el proyecto, sino que se debe ir adaptando, con unos pasos diferentes, pero está ahí y va adelante. Hay limitaciones pero no quiere decir que no haya proyecto", explicó Robert en rueda de prensa.

Por otro lado, aseguró que el derbi contra el Barça de este sábado llega "pronto". "Son partidos bonitos, los jugadores salen al 200% y en un derbi hay un plus, una rivalidad sana y bonita. No sabemos qué pasará, pero más allá del resultado queremos que la afición esté orgullosa del partido", comentó.

"Hay que intentar sumar, hay una diferencia de presupuestos pero es un derbi y puede pasar de todo. No dudamos de que los jugadores saldrán al máximo y, al final, pase lo que pase, esperamos que la afición esté orgullosa de nuestros jugadores", recalcó al respecto del derbi de este sábado en el Camp Nou.

En cuanto al proyecto de la temporada, Robert no escondió que Europa está en el horizonte. "Siempre lo hemos dicho, el cien por cien de los jugadores del proyecto salen cada día a luchar por estar lo más arriba posible. Es una temporada difícil, el nivel es alto, pero los jugadores salen a por los puntos para estar en plazas europeas. A partir de aquí, es un reto difícil", matizó.

El directivo presentó el acuerdo de renovación del patrocinio entre RCD Espanyol e InnJoo hasta el 201. El fabricante de dispositivos inteligentes lucirá en la parte trasera de las equipaciones oficiales del primer equipo aunque el acuerdo incluye otra serie de acciones que se desarrollarán durante los próximos años como personalizar dispositivos con el escudo del Espanyol o córners con productos en las tiendas oficiales del club.