Bordalás: "El derbi con el Leganés quedará en la historia de Primera División"

7/09/2017 - 21:09

"Respeto sí, pero miedo nunca"

El entrenador del Getafe, José Bordalás, recordó la importancia del derbi de este viernes ante el Leganés (21.00 horas) porque "quedará en la historia" del fútbol español al ser el primero en Primera División entre ambas entidades vecinas del Sur de Madrid.

"Quedará en la historia de Primera División. Se había jugado en todas las categorías, pero nunca en Primera. Es obvio, pero por encima de esto está la competición y están los puntos. Las aficiones van a estar a tope, cada uno defendiendo lo suyo. Los que vayan a Butarque seguro que se van a oír y van a estar con el equipo", indicó.

Preguntado por si temía algún aspecto del Lega, el técnico azulón dijo que no. "Respeto sí, pero miedo nunca. Puede ser un partido muy táctico. Somos dos equipos ordenados por su forma de entender el fútbol, pero a la vez será un partido atractivo de dos equipos que quieren ganar. Tendremos que estar a un grandísimo nivel si queremos ganarles. Ellos rentabilizan muy bien las ocasiones", analizó a los pepineros.

Mirando a su equipo, Bordalás dijo no estar preocupado por la falta de gol tras no haber marcado en las dos primeras jornadas. "Siempre trabajamos para ganar y este partido lo afrontamos como los dos anteriores. Pero esto es fútbol, es Primera División y no es fácil. Nosotros estamos tranquilos porque hemos generado ocasiones de gol. Estamos con confianza y ponemos el máximo interés", agregó.

Además, el técnico del Geta aseguró que a algunos futbolistas hay que explicarles "lo que significa un derbi". "Pero al final sí son conscientes. En cuanto salten al terreno de juego y noten el ambiente se dará cuenta. Estamos deseosos y con ganas de que llegue el partido. Con el parón siempre tienes ganas de volver a competir. Afortunadamente nuestro partido es el primero de la jornada", sentenció.

Por último, Bordalás fue preguntado por su homólogo en el Leganés, Asier Garitano, a quien conoce bien por haber compartido banquillo en su primera etapa como técnico. "Nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Nos conocemos muy bien, somos grandes amigos, pero en el campo los protagonistas son los futbolistas", finalizó.