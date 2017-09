Florentino Pérez: "Un jugador de 180 millones nos perturbaría más que nos ayudaría en este momento"

8/09/2017 - 0:47

"Aunque Asensio tuviese una cláusula de 10 millones no se iría del Madrid, es feliz aquí"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, tiene claro que si hubieran fichado un jugador de "180 ó 200 millones de euros" acabaría "perturbando más que ayudar" al vestuario en "este momento", según explicó en relación a Kylian Mbappé, además de asegurar que "aunque Asensio tuviese una cláusula de 10 millones de euros, no se iría" porque está "feliz".

"¿Comprar un jugador a 180 ó 200 millones? No pasaría nada. Pero en este momento nos perturbaría más que nos ayudaría. Nuestra idea es cuidar a lo que tenemos y seguir progresando. Hubo contactos para hablar con Mbappé", confirmó Florentino en declaraciones a la cadena Ser. "Pero finalmente él optó por irse al PSG, nació en París y es su decisión. Al final no sabíamos si este era el momento de traer un gran jugador como él. Tuvo una buena oferta del PSG y le pareció muy bien", resumió sobre la negociación con el prometedor jugador francés.

Quién sí viste de blanco y está "maravillando" este inicio de curso es Marco Asensio. El presidente Pérez desveló haber tenido ofertas durante este verano. "Sí han preguntado por él. Sabemos que Asensio nos va a dar muchas satisfacciones. Vino muy joven, no es un jugador de la cantera, pero lo consideramos de la casa. Su cláusula, como la de todos, es son enormes porque son disuasorias. Aunque Asensio tuviese una cláusula de 10 millones no se iría del Madrid, es feliz aquí", indicó.

De igual manera puso en valor a Isco, otro de los jugadores más de moda en el conjunto blanco. "Isco no ha hecho más que mejorar desde que está aquí. Es titular en todos los sitios. Tenemos 11 españoles en la plantilla", añadió Florentino Pérez, que anunció la renovación del jugador malagueño en los "próximos días". "Todo el mundo lo sabe. En los próximos días anunciaremos todas las renovaciones. La de Isco está cerrada", dijo.

En su repaso por los jugadores de la primera plantilla, el presidente blanco defendió a Bale pese a su lesión "muy grave" de una rotura de los tendones en un pie. "Necesitaba tiempo para recuperarse. Esperamos que volvamos a ver al gran Bale que vimos los primeros años. Pero hay algunos antimadridistas que se dedican a buscar destino a la gente".

"Bale es uno de los grandes jugadores del mundo y estamos encantados de tenerle. No tuvimos ofertas. Es intransferible como lo son todos los futbolistas que están en el Real Madrid. Tenemos una plantilla espectacular. Mi idea es que sigan los mismos siempre. Cuando las cosas van bien lo mejor es no tocarlo", añadió el máximo responsable blanco, que tiene claro que seguirá dirigiendo al Madrid "siempre que tenga fuerza, ilusión y los socios quieran".

"CREO QUE CRISTIANO NO QUERÍA IRSE DEL MADRID"

Preguntado por el verano de Cristiano Ronaldo, en el que diversas informaciones apuntaron su malestar por el presunto fraude fiscal, Florentino dijo que todo fue por una información de 'A bola'. "Como no había temas de conversación deportiva se excedió. Estaba enfadado con el tema fiscal y esto no le agrada a nadie. Estaría enfadado como es normal", espetó.

"Pero yo creo que no quería irse del Madrid. Está en el mejor equipo del mundo y está encantado de estar aquí. Se fue directamente a la Confederaciones, luego de vacaciones y ha quedado en el olvido. El otro día dijo en Mónaco que está muy feliz. Es una discusión absurda", comentó.

"No me preocupa el presunto fraude fiscal. No ha habido nada que pueda constituir delito según me ha informado su despacho de abogados que es uno de los mejores de España. Él no ha ocultado nunca nada y cuando no hay ocultación no hay delito", dijo.

Además, en otras cuestiones, el presidente merengue se refirió al nuevo orden mundial en el mundo desde la llegada de los jeques y las grandes fortunas. "El fútbol está cambiando, en Inglaterra todos los clubes son gente de mucho dinero. Se ponen precios altísimos con los que tenemos que competir. En el Madrid nadie pone el dinero. Aquí tiene que salir de nuestra gestión y nuestra imaginación", recordó.

"¿Neymar? Si los pagan es que lo vale. Al final los 222 millones están al alcance de algunos clubes", dijo antes de bromear sobre su salida del Barça. "No lo sabía, no me invitaron a la boda de Messi", añadió entre risas. "En el Madrid los jugadores está encantados y ese supuesto no se ha dado. Esa hipótesis no la contemplo", agregó al ser preguntado por un posible 'caso Neymar' en Chamartín.

Por último, y en otro orden de cosas, Florentino Pérez aseguró que "no" le gustan los pitos a Piqué y que "no" le molesta que diga que "en el Bernabéu se mueven hilos". "El palco es un lugar de satisfacción. Hemos disfrutado mucho estos años y espero seguir disfrutando. El Madrid no solo en mi época, sino a lo largo de toda la historia ha sido así. Creo que estamos continuando con la leyenda del Real Madrid. Tres Copas de Europa en cuatro años no es fácil", finalizó.