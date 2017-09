Florentino Pérez carga contra el estamento arbitral: "Es francamente mejorable"

"Los árbitros a veces no están a la altura, como en el Barça-Madrid"

"Un jugador engaña al árbitro y no pasa nada ni a jugador ni al árbitro"

Florentino Pérez, durante un acto público en el palco del Santiago Bernabéu. Imagen: EFE

Florentino Pérez no suele prodigarse en entrevistas. Tampoco suele prodigarse en titulares incendiarios o que levanten demasiada polémica. Pero esta vez, el presidente del Real Madrid ha roto ambas tendencias para poner en su punto de mira al estamento arbitral, del que dice es "francamente mejorable".

El mandatario ha concedido una entrevista a Manu Carreño en 'El Larguero' de la Cadena Ser. Lo ha hecho en el mismísimo Santiago Bernabéu, desde el que, en tono relajado y distendido, ha reflexionado sobre las polémicas arbitrales que en el arranque de temporada, han afectado a su equipo.

"Nunca he hablado mal de los árbitros", comenzó a excusarse Florentino. "Yo a Larrea [presidente de la Federación Española de Fútbol] no le he dicho que los árbitros traten mal al Madrid. Lo que digo es que no tenía sentido que se hablara del árbitro después de un partido tan grande como el Barça-Madrid", dijo en referencia al arbitraje de De Burgos Bengoetxea, trencilla que expulsó a Cristiano Ronaldo tras mostrarle doble amarilla. La segunda, según la versión blanca, debió ser penalti a favor de los blancos, pero el colegiado entendió que el luso se estaba tirando y lo mandó a la calle.

"El estamento arbitral es claramente mejorable y a veces no está a la altura, como sucedió en el Barça-Madrid. Hay que hacer un reglamento en el que el infractor sea castigado. Aquí pasa que un jugador engaña al árbitro y no le pasa nada, ni al jugador, ni al árbitro", continuó.

"Todo el que se equivoca debe ser sancionado, por el bien del fútbol. No es normal que a un jugador le metan cinco partidos y a los demás, nada", concluyó al respecto.

Por eso, por todas estas reflexiones, Florentino Pérez, al igual que Piqué, por cierto, enarbola la bandera de la implantación del VAR en España. Cuanto antes.

"El tema del VAR es fundamental. Estoy a favor de la tecnología, sin ninguna duda. Ahora es un momento para dar un cambio en lo que es en la transparencia en el fútbol", insistió Florentino.

"Vamos a formar bien a los árbitros y a poner árbitros importantes en partidos importantes, no a árbitros jóvenes. Si tenemos a los dos mejores equipos del mundo en la Liga, hay que estar a la altura", concluyó.