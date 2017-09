Florentino Pérez deja en el aire el futuro de Bale y otros cuatro titulares bomba del presidente del Real Madrid

"Yo no sé lo que pasará el año que viene, como no lo sabe nadie", dijo de Bale

Anunció que Isco está renovado y dejó entrever que no renovará a CR7

Messi, su fichaje deseado, pero de hace una década, hoy no iría a por él

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en una fotografía de archivo. Imagen: EFE

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, rompió su habitual silencio en la Cadena Ser. El presidente blanco habló en El Larguero y dejó un buen puñado de titulares, el más llamativo sobre a los árbitros y con una dureza poco habitual en el mandatario. "El estamento arbitral es francamente mejorable", dijo en referencia, por ejemplo, al clásico en la ida de la Supercopa ante el Barcelona, ése en el que expulsaron a Cristiano Ronaldo. Pero la larga charla con el mandatario dio para más. Para mucho más. Por ejemplo, para dejar en el aire el futuro de Gareth Bale, algo que hace apenas un par de meses parecía impensable. Ahora ya no tanto. Bale ha dejado de ser intocable también para el palco del Bernabéu.

"Ahora todos son intransferibles y hasta dentro de un año veremos qué pasa. Yo no sé lo que pasará el año que viene, como no lo sabe nadie", dijo para referirse a la situación del galés no sin antes blindarle ante un supuesto ataque externo.

"El año pasado tuvo una lesión importante en los tendones, que fue una fatalidad. El problema ahora es que meterse con Bale es un deporte. No sé si por meterse con Bale o conmigo", comentó para alimentar la teoría de aquellos que creen que existe una campaña contra el de Cardiff pese a que sus números han bajado ostensiblemente, con o sin lesión de por medio.

Además de estas reflexiones sobre Bale, Florentino Pérez dejó otros nueve titulares al respecto de la actualidad del Real Madrid.

1.- Messi, su fichaje deseado... hace una década

Florentino Pérez cerró la puerta al fichaje de Leo Messi en la actualidad, aunque según su visión el argentino habría estado en su punto de mira hace algo más de una década, cuando accedió al palco, si entonces el '10' fuera el jugador que es hoy, tanto en calidad, como en edad y repercusión.

"Si hubiera estado en mi primera etapa, igual habría intentado ficharle porque buscábamos ese tipo de jugadores. Pero ahora no, porque está muy arraigado en Barcelona", dijo de La Pulga.

2.- Isco, renovado y Asensio no se irá

Durante el movido verano del FC Barcelona se especuló con la opción de que el Barça se lanzara a por Isco. El andaluz aún no había renovado. O eso parecía. La realidad es que, pese a que el anuncio no se ha hecho oficial, Isco está atado. Florentino Pérez lo confirmó al igual que ratificó que Asensio (otra opción que tentaba al Camp Nou) no se irá, dice, porque está contento en Madrid.

"Su renovación la vamos a anunciar en breve, en los próximos días. Su renovación está cerrada. Si hubiera hecho caso a los que hace dos años decían que había que vender a Isco, ahora tendríamos una desgracia. ¿Asensio? No me acuerdo de su cláusula, pero no se iría del Real Madrid ni aunque tuviera una cláusula de 10 millones, es muy feliz aquí", comentó.

3.- ¿Por qué no se fichó a Mbappé?

El Real Madrid quería a Mbappé. Lo quería este mismo verano y se lanzó a por él con todo el arsenal del que dispone un club anulado sólo por el gigante económico que es el PSG. Los petrodólares convencieron al galo y por eso acabó en París. Pese a ello, Florentino Pérez afirma que le tiraron más las raíces que el dinero y que el Madrid, en verdad, no le puso tanto interés.

"El optó por el PSG porque nació en París. Hablamos, pero no sé si era el momento de traerlo ahora y perturbar el ambiente del vestuario. Al final se produjo algo normal, que Mbappé es de París y le quiso el PSG", insistió.

4.- El Real Madrid no pagará el lío de Hacienda y CR7

Una de las respuestas más rotundas de Florentino en el fondo y la forma llegaron para proteger la inocencia de Cristiano Ronaldo en el lío de Hacienda y, de paso, para negar que el Real Madrid vaya a pagar la hipotética multa que se le pueda imponer.

"La información que tengo es que no ha habido nada de Cristiano que pueda constituir delito. Todos tienen la obligación de pagar a Hacienda, pero Cristiano vino con la misma estructura que tenía en Inglaterra. Y no ha ocultado nada, así que no hay delito", dijo al respecto de lo primero.

Sobre lo segundo, fue rotundo. "Esto es una discusión absurda".