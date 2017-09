¿Nuevo fiasco culé? Arda Turan se niega a irse pese al pacto entre Barcelona y Galatasaray

Galatasaray y Barça habían pactado su cesión por dos temporadas

Arda sigue enrocado de no querer salir aferrado a un salario elevado

Arda Turan se niega a salir del Barça pese a que Valverde no cuenta con él. Imagen: EFE

Ha vuelto a pasar. La pesadilla del FC Barcelona durante el mercado de fichajes se prolonga más allá del propio mercado. ¿En qué consisten? En llegar a un acuerdo para vender/comprar un jugador y que a última hora una de las partes acabe bloqueando el acuerdo. Esta vez ha pasado con Arda Turan.

Los culés habían llegado a un acuerdo con el Galatasaray para ceder a Arda Turan durante dos temporadas. Como en Turquía el mercado de fichajes se cierra más tarde, había margen para que el otomano regresara a su tierra. El problema es que él no quiere. Se niega. Y eso ha frenado una salida deseada sobre todo por Ernesto Valverde con fecha de caducidad.

O se va hoy (precisamente es a las 00:00 de hoy cuando se cierra el mercado turco) o Arda tendrá que continuar para malestar de su preparador, que no cuenta con él y que ha dejado claro tanto al club como al afectado, que Arda no jugará. Pero eso no parece afectar a un Arda (tiene contrato hasta 2020) con un elevado salario que, para colmo de malestar blaugrana, ha regresado de su convocatoria con Turquía lesionado.

De cumplirse el plazo de la medianoche sin el adiós del futbolista, Arda tendrá que quedarse, mínimo, hasta el mercado invernal. Un duro golpe para los intereses de un club acostumbrado en el verano en el que aún estamos a que no le salgan los planes como quería.