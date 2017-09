Marcelino: "No quiero ser el Simeone de ningún sitio"

8/09/2017 - 14:04

El entrenador del Valencia FC, Marcelino García Torral, ha asegurado que no quiere ser "el Simeone de ningún equipo", al hacer referencia a la posibilidad de convertirse en un técnico que mejore sustancialmente el equipo, ahora que se enfrenta al Atlético de Madrid en la tercera jornada de LaLiga Santander.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

"No quiero ser el Simeone de ningún sitio, he llegado con la máxima humildad junto mi cuerpo técnico para desarrollar el trabajo lo mejor posible y el entrenador tiene que pensar en el día a día y a corto plazo. Dicen que lo primero que tenemos que hacer es la maleta. Y por supuesto el Atlético está en un nivel superior al Valencia, lo demuestra su trayectoria. Con Simeone ha llegado al nivel del Real Madrid y Barcelona, le ha quitado títulos y el Valencia está un poco más abajo", dijo en rueda de prensa Marcelino.

De igual forma, aseguró que el espectáculo está "en el terreno de juego y con los jugadores, no con los entrenadores" y que Simeone es un "referente". "Ha llegado al Atlético en una situación complicada, ha variado la dinámica, implantado una filosofía y forma de trabajar. Le felicito por su trayectoria y por la renovación, es un entrenador que va a seguir en la liga y eso es bueno", explicó.

En cuanto a su plantilla, aseguró que es de "10" y que está muy "satisfecho con todos ellos". "Dije que se haría en el tramo final, hemos cambiado jugadores, compuesto un equipo joven con ambción e ilusión y nos hace tener buenas sensaciones. Independientemente de cualquier situación siempre lo hubiera dicho", añadió.

"Soy el máximo responsable y todos tienen mi confianza. Tenemos la ilusión y ambición de llegar a la parte alta, pero tiene su dificultad por los equipos que ya están ahí y nosotros llegamos con una reestructuración. Si miro lejos no veo el paso inmediato, me puedo tropezar y caerme y no quiero, entonces lo aconsejable es pensar en el paso inmediato, que es intentar ganar al Atlético con el esfuerzo de nuestra afición. Nos daría la credibilidad para seguir trabajando en el camino que estamos", puntualizó el técnico asturiano.

Con la llegada de los dos últimos refuerzos, Gonzalo Guedes y Andreas Pereira, el Valencia cerró su plantilla y, aunque el entrenador afirmó que es "corta", entiende que eso ayudará a que se forme "grupo". De los recién llegados dijo que aún no están al cien por cien por haber completado solo dos entrenamientos, pero que cogerán la forma "con el paso de los días y de la competición".

"Si hubiéramos tenido la intención hubiéramos considerado traer a otro delantero, podíamos haberlo afrontado. Tenemos tres delantero más Guedes, cuatro, y estos futbolistas se merecen confianza y estamos convencidos de su calidad, el tiempo lo demostrará. Están redispuestos a cualquier banda, tenemos variedad de perfiles y con otras cualidades, estamos satisfechos por la plantilla que hemos hecho y ahora toca defenderlo", afirmó. Respecto al caso de Orellana, reiteró que "el jugador sabe de su situación".

Por último, mostró su pesar por tener que jugar un sábado a los cuatro y cuarto de la tarde por el calor. "Nosotros jugamos cuando nos lo dicen, yo no lo hubiera puesto, pero tenemos que aceptarlo. Es un espectáculo entre grandes equipos, cuanto más tarde mejor, pero perjudica a los otros equipos y tenemos que aceptar los horarios, es lo que nos queda", concluyó.