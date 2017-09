Sánchez Flores: "La intensidad se mide por ganas y en un derbi más"

8/09/2017 - 15:36

"Queremos hacer algo importante sabiendo lo difícil que es ser del Espanyol en Barcelona"

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

El entrenador del RCD Espanyol, Quique Sánchez Flores, ha comentado en la previa del derbi contra el FC Barcelona de este sábado en el Camp Nou que no concibe un partido sin intensidad y que esta no se mide por agresividad sino por las ganas, y ha añadido que en un derbi espera más intensidad por parte de sus jugadores para intentar hacer "algo importante" en el feudo del rival.

"No concibo un partido sin intensidad. El deporte no es solo talento, calidad u organización. La intensidad se mide por ganas y en un derbi habrá más si cabe. Tenemos una gran oportunidad porque es el primer partido que tenemos para romper la estadística, pero nunca he sido del 'ahora o nunca'. Existe una estadística y algún día se romperá. A ver si somos afortunados", comentó en rueda de prensa.

Cree que el derbi es emocionalmente distinto. "Queremos hacer algo importante para los nuestros sabiendo lo difícil que es ser del Espanyol en Barcelona, y esperamos estar a la altura porque será exigente. Nos preocupa qué proponer y qué hacer para reducir al rival. El Barcelona nos apretará, nos pondrá en dificultades y juegue quien juegue nos encontraremos rivales de mucho nivel", advirtió.

En este sentido aseguró que intentarán que el Barça se sienta "molesto e incómodo". "Tenemos que desarrollar nuestra idea lo mejor posible. Los jugadores saben lo que significa un derbi. Cuando hago alineaciones y veo tantas jugadores de la casa fortalecemos la idea del año pasado que era tener gente con sentimiento y que respete la camiseta. Hemos apostado por una afiliación al escudo y va a haber muchos jugadores que nos van a representar", celebró.

Sánchez Flores, que no quiso polemizar con Luis Enrique Martínez al ser preguntado por el por qué de sí hacerse la foto previa al derbi con el actual técnico blaugrana, Ernesto Valverde, y no hacerlo con el asturiano en el pasado, aseguró que Valverde impregnará su estilo en el Barça. "Valverde aporta sentido común y saca rendimiento a sus jugadores. Imagino un Barça potente que irá creciendo cuando estabilice sus ideas", apuntó.

"Darder ha jugado tres partidos de titular y ha tenido una pretemporada estable. Dídac vino bastante preparado y Sergio tiene ganas y no le llevará tiempo coger el tono", comentó sobre los tres últimos refuerzos en llegar; el centrocampista Sergi Darder, el lateral Dídac Vilà y el central Sergio Sánchez.

Sobre el mercado de fichajes aseguró ser consciente de la dureza y la dedicación con la que trabajó el club. "Dio todo lo que pudo. Los objetivos son ganar, competir y tratar de mejorar los registros de la pasada temporada teniendo en cuenta el nivel de dificultad que supone porque la pasada campaña equipos con más presupuesto quedaron por detrás. Lucharemos para mejorar nuestros resultados", aseguró.