Simeone: "Me siento identificado con la idea de juego de Marcelino"

El argentino avisa de que el técnico, con el Villarreal, les hizo daño

Simeone, en rueda de prensa. Imagen: EFE.

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, confesó que se siente "identificado con la idea de juego" del que será su oponente mañana, el técnico del Valencia Marcelino García Toral, y dijo que se imagina un partido "complicado" mañana.

"Me siento identificado en la idea de Marcelino, en su juego y lo que muestran sus equipos. Con el Villarreal (al que entrenó Marcelino entre 2013 y 2016) siempre nos ha costado y no me imagino un partido no complicado mañana", explicó Simeone en la rueda de prensa previa al encuentro.

Simeone añadió que Marcelino es "posiblemente el entrenador con características más parecidas" en el juego a él mismo, y del Valencia destacó que viene de hacer "un partido muy bueno en el Bernabéu", donde empató 2-2 contra el Real Madrid.

"Es un equipo que se cierra bien, con futbolistas que atacan bien los espacios. (Simone) Zaza, Rodrigo (Moreno), el trabajo de (Dani) Parejo... Eso hace un equipo competitivo y nos exigirá hacer un partido importante", pronosticó.

En cuanto a sus opciones en el ataque para buscar el gol en Mestalla, donde no contará con el francés Antoine Griezmann pero sí con su compatriota Kevin Gameiro, Fernando Torres y los argentinos Ángel Correa y Luciano Vietto, estos últimos titulares en Las Palmas, dijo que lo decidirá en el entrenamiento de este viernes.

"Tenemos variantes con distintas formas de hacer daño. Ellos tienen altura con (Ezequiel) Garay, (Jeison) Murillo si juega. Veremos con qué arrancamos, hoy será el segundo entrenamiento que estamos todos, después del entrenamiento decidiré quien forma en la punta de ataque", comentó.

La ampliación de su contrato hasta 2020, comunicada el pasado martes, también fue motivo de cuestiones, sobre la cual Simeone dijo que los "éxitos" en las próximas temporadas aparecerán "a consecuencia de crecer" pero "dependiendo siempre del trabajo".

En la entrevista que el jueves publicó el club por su renovación, Simeone dijo que la continuidad de la plantilla de la temporada pasada fue importante, por lo que hoy una de las cuestiones fue sobre el francés Antoine Griezmann, que puso en duda su continuidad al principio del verano y luego renovó.

"Yo creo que los atléticos están felices de que Griezmann continúe, que Saúl continúe, que Godín continúe, que el entrenador continúe... Yo veo ilusión, ansiedad de volver a competir. Empezó el campeonato y se paró, en mi visión hacia adelante veo optimismo", valoró.

Sobre el portero esloveno Jan Oblak, comentó que ha dado al equipo "una estabilidad y una continuidad muy buena".

"El club trabaja con él en consecuencia de seguir creciendo todos juntos y ojalá que Oblak siga manteniendo su equilibrio y lo que transmite como futbolista. Tenemos que seguir en esa línea porque es importante para nosotros", añadió.

En cuanto al estado de forma del ghanés Thomas Partey, que ha marcado con su selección cuatro goles en dos partidos y también anotó en Las Palmas, esto es una muestra para Simeone del "plantel competitivo" con el que cuenta.

"Un plantel donde tanto los jóvenes como los más veteranos están en el mismo nivel y eso esperamos aprovecharlo como entrenadores. Ahí está la lectura mía de entender quien puede ser más importante para un partido u otro", explicó.

Aunque el africano está "muy bien", Simeone también destacó la buena actuación de Gabi Fernández cuando entró ante el Las Palmas y la semana de entrenamientos "muy buena" que lleva mientras los partidos internacionales.

Preguntado sobre la irregularidad del equipo, que empató en Girona (2-2) y ganó 1-5 en Las Palmas, Simeone dijo que de cuatro mitades de partido han hecho "tres tiempos buenos y uno malo".

Y respecto al reto de futuro con su ampliación de contrato hasta 2020, Simeone no se apartó de su habitual pensamiento. "Valencia, y a largo plazo el próximo partido Roma, y así vamos a ir yendo", zanjó.