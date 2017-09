Benedito podría demandar al Barça si no hay acuerdo por los plazos del voto de censura

8/09/2017 - 16:41

El excandidato recoge 33.140 papeletas y es "más optimista" ante el apoyo de 15.000 socios

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

El excandidato a la presidencia del FC Barcelona Agustí Benedito ha recogido este viernes las papeletas para llevar a cabo la moción de censura contra el presidente del club, Josep Maria Bartomeu, y su Junta Directiva y ha asegurado que confía en que no sea necesario demandar al club por el plazo de la recogida de firmas, pues discrepan en la fecha, tras intentar llegar a un acuerdo sin éxito.

"Creo que una demanda no será necesaria. Estoy seguro de que van a aceptar las papeletas. Defendemos que el plazo acaba el día 2 de octubre por fundamentos jurídicos. Si las tenemos el día 19 de septiembre, también es un poco tonto arriesgarse a tener problemas. Pero si hace falta llegar al día 2 lo haremos porque nos protege la ley", esgrimió ante los medios.

"En la reunión con el club propusimos acudir al colegio de abogados para que dictara un laude o dictamen, y si ambos nos sometíamos a su criterio lo solucionábamos en dos días, pero dijeron que no, que esto tocaría al síndico del socio, pero no tengo narices de decir a mi equipo que quien decide es alguien designado por ellos", apuntó tras recoger 33.140 papeletas en las oficinas del club, el doble de las firmas necesarias para poder votar la moción de censura.

Y es que Benedito considera que el plazo de 14 días hábiles concluye el 2 de octubre al empezar el martes 12 de septiembre, el próximo día hábil a su criterio, pues no contabiliza ni sábados ni festivos --el lunes 11 es la Diada de Catalunya--, tras la recogida de las papeletas. Por contra, el club cuenta los sábados como día hábil y fija el plazo para el 19 de septiembre.

"Los sábados sin inhábiles seguro. El club mantiene que el plazo acaba el día 19 de septiembre y no el 2 de octubre, querría decir que nos darían 6 días hábiles y no 14, en contra de los Estatutos del club. Ya rectificarán por el bien del Barça. Este voto que emprendemos tiene mucha potencia social, hablamos de la esencia del Barça y de lo que nos hace diferentes", apuntó Benedito.

Además, si hay margen para la interpretación de las fechas, que cree que no, pide que el club lo haga "a favor de la participación y de la condición de club de multipropiedad". "La decisión es trascendente, como es hacer dimitir o no a la Junta. Si no rectifican se darán cuenta de que han cometido un error", señaló en este sentido.

Por otro lado, aseguró ser "más optimista" de cara a que la moción de censura se pueda votar, para lo que necesita recoger mínimo 16.570 firmas de socios. "Soy más optimista, ni que sea por el dato del apoyo recibido que, una vez limpiada la lista, estamos en casi 15.000 socios que nos han dao su apoyo. El incremento en las últimas semanas ha sido muy importante, diría que el mercado ha influido. Nosotros tenemos nuestras razones, el socio es libre de elegir el motivo por el que unirse a la moción", apuntó.

"Respeto que Bartomeu dé su opinión y haga su relato público de que el Barça no vive una crisis, pero quiero recordar que Rosell lleva encarcelado tres meses y que Bartomeu ha sido su mano derecha, y que el Barça está condenado por unos delitos fiscales que fueron cosa de este presidente. La situación es gravísima", manifestó al respeto.

Por otro lado quiso dejar claro que quiere que el Barça gane siempre. "Si el planteamiento va en el sentido de que si el equipo pierde el socio se acerca al voto de censura, la moción se hará igual. Que el equipo gane, que Messi firme, que Andrés se quede y que dejemos de vivir episodios desagradables", argumentó.