Zidane: "¿Pitos a Bale? Es inevitable que te piten en el Real Madrid"

8/09/2017 - 16:41

"No veo a Bale tan mal como se habla" "Hay que dejar tranquilito a Asensio"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, fue preguntado por los pitos recibidos por Gareth Bale en la previa al partido con el Levante (sábado, 13 horas) de la tercera jornada liguera y aseguró que es "inevitable" que te piten si eres jugador merengue por la "exigencia" del Santiago Bernabéu.

"Ningún jugador puede estar contento cuando le pitan, pero yo anímicamente lo veo bien. No veo a Bale tan mal como se habla. Los jugadores y Bale, el primero, saben que es un jugador muy importante de la plantilla. Lo va hacer muy bien este año. A veces es solo un partido que no juega bien o por el resultado y le pitan", señaló.

"Además, esto es algo que siempre va a pasar y más en el Real Madrid. Es inevitable que te piten. Cuando no se ganan los tres puntos esto no se puede evitar. Hay que acostumbrarse a esto e intentar ganar todos los partidos", añadió Zidane al respecto, quien por cierto también fue silbado por la grada blanca en su época de jugador.

En este sentido, 'Zizou' pidió a los aficionados que estén "siempre" con los suyos. "No me gusta, prefiero que no lo hagan pero la gente tiene derecho porque paga su entrada. La gente lo sabe, pero de vez en cuando hay partidos en el que las cosas no salen como nosotros queremos. Esto es fútbol y va a pasar siempre", añadió.

Preguntado por Isco y Asensio, el técnico del Real Madrid pidió "paciencia" para el balear y destacó la importancia del malagueño. "Para mí, Isco siempre ha tenido importancia. Tanto él como Asensio. Luego vosotros", dijo refiriéndose a la prensa, "podeís opinar y escribir lo que queráis". "Pero ya sabéis que no tengo un equipo A o un equipo B. Todos los partidos son importantes y lo hemos dejado claro con los dos primeros títulos de la temporada", aseveró. "Lo más importante es conseguir que todos se sientan importantes. Mi papel es demostrárselo a ellos. Luego vosotros estáis ahí para hacer los equipos", agregó entre risas.

Además, respecto a Asensio, Zidane se sumó al mensaje del capitán Sergio Ramos, que pidió recientemente "no meterle más piedras en la mochila". "No estoy sorprendido por el nivel de Asensio. Lo que aporta al equipo es fenomenal, pero también hay que dejarlo un poco en paz y tranquilito. Él puede mejorar muchísimo pero con mucha tranquilidad, paciencia y humildad, que la tiene", matizó.

"DOY LA RAZÓN AL PRESIDENTE CON LOS ÁRBITROS"

Por su parte, Zidane apoyó a Florentino Pérez en su queja contra el estamento arbitral. El máximo responsable del club dijo anoche en El Larguero que es "francamente mejorable". El entrenador francés se sumó a estas palabras: "No me voy a meter en el tema de los árbitros, pero la única cosa que puedo decir es que pueden mejorar, como nosotros".

"Yo también como entrenador puedo equivocarme. No voy a hablar más de estas cosas, pero el presidente tiene derecho a decir lo que piensa. Estoy de acuerdo con él. Las cosas pueden mejorar. Es una labor difícil, pero como todos y como todos en la vida pueden mejorar", insistió en su mensaje.

Por último, Zidane recordó que afrontan siete partidos en los próximos 20 días y habrá "oportunidades para todos" y subrayó las "ganas" de Cristiano Ronaldo por volver a jugar, algo que hará este miércoles en Champions. "Le veo con muchas ganas. Está cansado de no poder jugar con nosotros. Lo ha hecho con Portugal y lo ha hecho muy bien. Ahora está cerca la vuelta en Champions y estamos muy contentos", finalizó.