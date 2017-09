Ziganda: "No tenemos intención de cambiar el sistema"

9/09/2017 - 15:27

El entrenador del Athletic Club, José Ángel Ziganda, ha comparecido este sábado en la rueda de prensa previa al partido de la tercera jornada de LaLiga Santander que disputarán este domingo frente al Girona (16.15 horas) y ha asegurado que no van a "cambiar el sistema" de juego y que espera que sea un partido "abierto".

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"No tenemos intención de cambiar el sistema, por lo menos de inicio. Por el estilo de juego, va a ser un partido más abierto. Creo que nos pueden pegar más sustos sin balón. Es un equipo que nos puede discutir la posesión porque tiene criterio con la pelota. Por otro lado, también es cierto que nosotros podemos tener más opciones de contraatacar, de robar, de llegar. Ellos no van a cambiar nada, nosotros tampoco y veremos quién es el que gana y se impone en ese estilo futbolístico", indicó el técnico navarro en rueda de prensa.

Preguntado por las molestias de Aduriz, afirmó que entra en la convocatoria y está "para jugar". "En principio entra en convocatoria y está en disposición de jugar. Es un jugador determinante que cada vez que ha jugado está en las jugadas que deciden el partido. Sabemos que no va a jugar todos los días porque no es bueno y como esperamos tener muchos partidos, algún día le tocará descansar. La semana pasada entrenó bien y esta semana no ha entrenado y ha estado con la recuperación e intentando llegar al domingo, pero si está en convocatoria está listo para jugar y luego iremos valorando poco a poco", explicó.

Sobre si Iñaki Williams podría jugar en la posición de Aduriz, el 'Kuko' comentó que tiene jugadores con "condiciones" para poder jugar. "Si juega Aritz fenómeno y si no juega, jugará otro, Iñaki, Sabin... ya veremos. Tenemos jugadores de diferentes condiciones, pero jugadores con condiciones para poder jugar. No vamos a renegar ni a obviar todo lo que nos da Aritz, pero el equipo tiene argumentos suficientes que si en un momento dado no juega, poder hacer buen partido y hacer gol con otro tipo de jugador", señaló.

Las preguntas siguieron sobre la capacidad del joven bilbaíno de jugar de '9' y el técnico admitió que intenta "pulir" a cada jugador. "Soy entrenador y tratas de pulir o dar tu opinión y de sumar algo a lo que ellos tienen. El caso de Williams, que puede jugar en banda y jugar en punta porque tiene esa facilidad o esas condiciones, tenemos esas posibilidades e incidimos en todo. Tenemos mucho tiempo par trabajar y la disposición que tiene es indiscutible, por eso ha mejorado día a día y ha llegado donde ha llegado. Conmigo en el filial ha jugado muchos partidos ahí y cuando juega lo hace bien de nueve", añadió.

Ziganda alabó el juego de su próximo rival pero se centra en "sacar adelante" el partido. "Sí que es cierto que el Girona está haciendo las cosas muy bien, con mucho criterio, con mucho sentido, manteniendo un entrenador que tiene claro cómo quiere jugar y lleva tres años siendo el equipo que mejor juega al fútbol en la segunda. Vienen con la euforia de subir a Primera División y están jugando sin ningún complejo y con muchísima confianza, y no solo disfrutándolo, sino que trabajando cada partido y trabajándolo bien. Pero nosotros pensando en lo nuestro y pensando en sacar nuestro partido adelante", comentó.

En cuanto a las rotaciones, el navarro dijo que no quiere "comprometerse" con nadie y que es algo "positivo" para el equipo. "Las rotaciones es algo que uno tiene en mente pero uno las tiene que sentir. Yo no me quiero comprometer con nadie, quiero ver los entrenamientos, los partidos y quiero ver por dónde respiramos, que tipo de cansancio, de motivación y de energía disponemos la plantilla y los jugadores", aclaró.

Sobre los últimos resultados del Athletic contra recién ascendidos, Ziganda dijo que solamente es un "dato", una "estadística" y que lo "importante" es el equipo contra el que enfrentan. "Lo importante es el equipo de mañana. Mañana juega el Athletic con el Girona y no juega el Athletic con un recién ascendido, ni cuenta la estadística anterior, ni la preparación anterior, no tiene nada que ver", destacó.

Por lo que respecta a la ausencia del guardameta Kepa, el técnico dijo que se encuentra en un "proceso febril" y esperan a ver cómo evoluciona. Además, admitió ser "optimista" en cuanto a la renovación porque sabe "el tipo de portero que es".

Para terminar, habló sobre Gorka Iraizoz que defenderá la portería del Girona. "Para él va a ser un partido especial. Sabemos la trayectoria de Gorka con el club y tiene que estar muy orgulloso de todos los años que ha estado aquí y todo lo que ha dado tanto al club como a la plantilla. Se merece un reconocimiento por el comportamiento que ha tenido hacia el club, pero luego en el campo hay que intentar meterle goles", concluyó.