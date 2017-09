Lucas Vázquez: "No me gusta hablar de los árbitros, que opine la gente porque se ve a simple vista"

9/09/2017 - 15:28

El jugador del Real Madrid Lucas Vázquez prefirió "no hablar" de los árbitros tras el empate con el Levante (1-1) en la tercera jornada de Liga y deseó que "opine la gente" porque "se ve a simple vista".

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"No me gusta hablar de los árbitros, que opine la gente que lo ve desde fuera porque se ve a simple vista", dijo Lucas Vázquez al ser preguntado por las últimas decisiones arbitrales. "Cristiano lleva cuatro partidos sancionados", recordó. "No vale tampoco llorar, pero es desmesurado".

El gallego, que marcó el único gol merengue del partido, se refirió a su compañero Cristiano al ser preguntado si al Real Madrid le hace falta un delantero tras el segundo empate consecutivo en Liga. "Quizás otro jugador que puede jugar de delantero es él, pero no está", explicó en declaraciones a beIN Sports.

En relación al encuentro, Vázquez aseguró que ahora solo les queda "aprender de los errores". "Era algo que no queríamos que pasara, ahora solo queda aprender de los errores y mirar hacia delante", manifestó el interior merengue.

"No tuvimos esa frescura final para crear muchas ocasiones. El Levante se encerró atrás muy bien y tuvimos dificultades", sentenció Lucas Vázquez tras un empate que provoca el segundo partido como local del Real Madrid sin conocer la victoria, algo que no ocurría desde hace justo un año.