Butragueño sobre los árbitros: "Nuestro presidente habló y lo dijo todo"

Madrid, 9 sep (EFE).- Emilio Butragueño, director de Relaciones Externas del Real Madrid, remitió a las declaraciones del presidente Florentino Pérez, al ser preguntado sobre la actuación arbitral ante el Levante, frente al que se empató por una serie de "circunstancias" que "no fueron favorables".

Butragueño aseguró que el equipo "creó las ocasiones para vencer". "El equipo quiso, pero faltó la precisión que normalmente tenemos", indicó a BeinSports el directivo madridista que aseguró que "hay que tener calma cuando se gana y cuando se pierde, porque queda mucho", aunque admitió que contaban "con los puntos de hoy".

Al ser preguntado por la actuación del árbitro Hernández Hernández, que expulsó al brasileño Marcelo en los últimos minutos del encuentro, Butragueño remitió a lo expuesto por Florentino Pérez, que esta semana aseguró que "el estamento arbitral es mejorable".

"Nuestro presidente habló y lo dijo todo y hoy no hemos podido ganar desafortunadamente y lo que toca es pensar en el miércoles (Liga de Campeones). En lo que ha pasado hoy, todas las circunstancias no nos fueron favorables, pero hay que seguir".

En ese sentido, Lucas Vázquez previamente deslizó una crítica arbitral, al recordar que entre las bajas madridistas está la de Cristiano Ronaldo que "cumple su cuarto partido" suspendido. "No vale llorar, pero para Cristiano es el cuarto partido. No me gusta hablar de los árbitros, pero el que lo vea desde fuera que opine, porque se ve a simple vista".