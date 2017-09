Zidane descarta lesión de rodilla de Benzema e informa que es muscular

Madrid, 9 sep (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, confirmó que la lesión que Karim Benzema sufrió este domingo ante el Levante no es grave, no es de rodilla, y sufre un problema muscular en su pierna derecha.

"Tiene un tirón en el muslo pero espero que no sea mucho", dijo Zidane en rueda de prensa.

"Son cosas que no puedes evitar y ahora no podemos cambiarlo. No queda más remedio que buscar la solución dentro de la plantilla. Karim se ha lesionado, ojalá no sea mucho y mientras el miércoles juega Cristiano Ronaldo y ya veremos qué hacemos en Anoeta", añadió.

Benzema se lesionó en una acción fortuita a los 25 minutos de partido y tras ser atendido por los médicos dejó su puesto a Gareth Bale. En un primer momento se temió por una lesión de rodilla, al sujetarse el delantero francés la articulación y por no poder caminar al retirarse a los vestuarios.