Zidane: "Hay que ser más efectivos y meter más goles"

Madrid, 9 sep (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, lamentó la falta de pegada de su equipo en el inicio de LaLiga Santander y, tras el segundo empate en el Santiago Bernabéu, esta vez ante el Levante, dijo que tienen que "ser más efectivos y meter más goles".

"No podemos estar contentos de lo que hicimos la primera parte, en la segunda estuvimos mejor pero no podemos estar contentos como ante el Valencia. Con los puntos de hoy hemos perdido cuatro puntos, no es para estar contentos, tenemos que encontrar soluciones. El resultado es la consecuencia de si jugamos bien y hoy no lo hicimos", manifestó Zidane

"Teniendo ocasiones hay que ser más efectivos y meter más goles, cuando tienes tantas como ante el Valencia y hoy la segunda parte. El fútbol es así, a veces tiene momentos que no puedes estar contento o jugar bien. No hay que preocuparse", añadió.

Defendió el técnico madridista sus decisiones y con lo que fue más crítico fue con el inicio sin intensidad de sus jugadores. "Los inicios de partido son importantes y hoy jugamos ante un equipo que todo el partido defendió", apuntó.

"Hay que encontrar soluciones, meter más intensidad y hoy no lo hicimos. Me molesta que nos meten un gol y no es la primera vez. Tenemos que salir fuertes, marcar primero. Sabemos lo que hay que hacer, no hay que volverse loco, tener paciencia y pensar en el próximo partido que viene rápido, pero tenemos que jugar mejor", dijo.

Zidane defendió que su equipo está "bien físicamente" y lo argumentó con la segunda parte: "Si vas a mejor es que puedes dar más". Lamentó la falta de acierto rematador. "No encontramos la solución. Marcamos solo un gol contra el Valencia y uno hoy, para nosotros es muy poco con las ocasiones que creamos. Tenemos que ser más efectivos".

Juntar en la banda izquierda a dos laterales como Marcelo y Theo Hernández no fue un error para Zidane, que señaló problemas generales del equipo para no realizar buen fútbol.

"Estoy contento con lo que hicieron Marcelo y Theo. Era la opción pero no ha funcionado en globalidad, no solo la banda izquierda. El equipo no ha funcionado como habíamos previsto", dijo.

Zidane aseguró que su idea de rotaciones no se verá afectada por los malos resultados del inicio liguero. "No voy a cambiar lo que quiero hacer con este equipo. Como siempre cada uno puede opinar, estoy tomando decisiones, hago equipos y esto no va a cambiar por un mal partido. No voy a revolucionar nada porque creo en lo que hago y los jugadores también".

Por último, valoró la necesidad que tiene su equipo de Cristiano Ronaldo: "Es un jugador muy importante que cuando no está con nosotros hay que buscar soluciones. Podíamos haber marcado hoy sin él pero el miércoles estará con nosotros, luego en Liga no, veremos que pasa con Benzema y encontraremos una solución para Anoeta".