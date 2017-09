Theo: "Me he sentido muy cómodo al lado de Marcelo"

Madrid, 9 sep (EFE).- Theo Hernández, futbolista del Real Madrid, se refirió al hecho de coincidir con el brasileño Marcelo en el once presentado por el conjunto blanco en su duelo liguero ante el Levante.

"Me he sentido muy cómodo al lado de Marcelo, que es un grandísimo jugador. Nos hemos ido cambiando en el terreno de juego pero la verdad es que me he sentido muy cómodo y con ganas de jugar más partidos a su lado", dijo en zona mixta.

"Hemos hecho nuestro partido, las ocasiones las hemos tenido y las hemos fallado. El Levante ha tenido una y la ha metido. Tenemos que seguir trabajando y el próximo fin de semana ganar los tres puntos", comentó.

"He visto un buen partido de todo el equipo. Se ha dejado el alma en el terreno de juego pero las ocasiones no las hemos metido. Tenemos que seguir trabajando", aseguró también ante los medios de comunicación.

Además deseó la vuelta del portugués Cristiano Ronaldo, consideró que no necesitan un nueve y lamentó los cuatro puntos perdidos en los dos primeros duelos en casa: "Nos preocupa porque el Real Madrid quiere ganar todo y la verdad es que es jodido no ganar estos dos partidos".