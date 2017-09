Llorente: "Nos ha faltado un punto de efectividad"

Madrid, 9 sep (EFE).- Marcos Llorente, mediocentro del Real Madrid, consideró tras el empate ante el Levante en el Santiago Bernabéu que les faltó efectividad para sumar los tres puntos.

"Ha faltado hacer gol. Hemos tenido bastantes ocasiones y no hemos sido efectivos. Está claro que eso ha sido lo que nos ha faltado", dijo ante los medios de comunicación en la zona mixta del estadio.

"Lo preocupante sería que no llegaran las ocasiones pero hoy sí que han llegado. Nos ha faltado ese punto de efectividad, nada más. Unos días entran y otros no", añadió después de un duelo en el que fue titular.

Sobre las diferencias entre este partido y el del Valencia de la primera jornada, que también acabó en tablas, declaró: "El Levante estaba más encerrado atrás que el Valencia, jugaba con cinco defensas y eso nos ha resultado muy difícil. Lo hemos intentado al final y no lo hemos conseguido".

Esos cuatro puntos que ya se han escapado en casa inquietan al equipo: "Es algo que no es normal, que en cierta parte nos preocupa. Tenemos que mirar los errores que estamos teniendo, mejorarlos, trabajar a tope todas las semanas y pensar en el partido de la Champions".

Llorente habló del tanto encajado: "He visto que han sacado de banda y la jugada ha sido un poco rara. Nos ha faltado comunicación y al final el delantero ha sido más listo y ha conseguido marcar el gol".

Además no quiso opinar del arbitraje ni de la expulsión de Marcelo: "Lo que pite o deje de pitar el árbitro lo voy a respetar siempre. Todos nos equivocamos o podemos mejorar. Tanto el árbitro como nosotros nos equivocamos en el campo y hay que respetarlo y no pensar en eso".

Asimismo, consideró que no acusaron el parón de selecciones y analizó su actuación personal: "Me he visto bien. Sí que es verdad que al final, al estar tan encerrados, mi posición quedaba como que no eran tan necesaria. He intentado hacerlo lo mejor posible, intentar ayudar al equipo y así lo he hecho".