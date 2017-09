Simeone: "Hemos tenido ocasiones para marcar, pero no resolvimos los ataques"

"El gol es lo más importante", dijo el 'Cholo' tras el 0-0

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha afirmado, después del empate que ha cosechado su equipo ante el Valencia (0-0), que su equipo ha tenido "ocasiones para marcar" y, a su vez, ha asegurado que el gol que no tuvieron este sábado "es lo más importante".

"Ha sido un partido entre dos conjuntos que juegan parecido y en el que hemos tenido ocasiones para marcar. Se jugó bien y en algunos momentos del partido les hicimos sufrir. El gol pudo llegar de la mano de Vietto pero no lo hicimos, que es lo más importante en este juego. En el segundo tiempo buscamos más los errores del rival jugando por dentro y no resolvimos los ataques que tuvimos", declaró en rueda de prensa.

El técnico argentino habló del cambio de Carrasco y la entrada de Gaitán. "Sabíamos que Yannick podía ser determinante pero no tuvo el partido que necesitábamos. Sacamos a Gaitán para ofrecer refresco y pases entre líneas a Correa y Vietto. Buscábamos reunir en el campo a jugadores rápidos y veloces", afirmó.

Sobre el rendimiento de su equipo en estas tres primeras jornadas fuera de casa, el 'Cholo' hace un balance positivo. "Sin ninguna duda lo peor fue el primer tiempo ante el Girona. Frente a Las Palmas estuvimos bien y hoy también lo hemos estado", añadió.

Simeone tuvo palabras de elogio hacia Thomas, titular este sábado ante el Valencia y hacia Marcelino, técnico valencianista. "Thomas está creciendo, es joven, trabaja y tiene muchas ganas, ambición e ilusión, señaló. "Marcelino siempre ha despertado trabajo como consecuencia de su juego. Su equipo es muy sacrificado, no deja espacios, tienen una idea muy concreta. Hoy lo hicieron bien igual que ante el Real Madrid", admitió.

Además, el argentino no descarta que el Valencia se asiente en la zona más alta de la clasificación. "No tengo duda de que van a crecer, tienen orden y jugadores que pueden marcar goles. Lo que pasó en años anteriores ahí se quedó. El presente muestra un equipo compacto, solidario, con buen juego aéreo. Me imagino que con su crecimiento, el Valencia estará peleando por puestos importantes", concluyó.