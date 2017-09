'Manita' y 'hat-trick' de Messi para herir al Espanyol

10/09/2017 - 0:27

El derbi catalán vio el estreno en casa de Paulinho y el debut del ovacionado y asistente Dembélé

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

El FC Barcelona se ha impuesto este sábado al RCD Espanyol en el Camp Nou (5-0) gracias a un 'hat-trick' de Leo Messi, el segundo que logra ante los blanquiazules, que se encargó de dar el tercer triunfo a su equipo y de pintar de blaugrana un derbi que acabó con los espanyolistas heridos, en el día del debut del ovacionado Ousmane Dembélé con asistencia incluida a Luis Suárez para la 'manita'.

Siguen contando por victorias las jornadas de LaLiga Santander el Barça gracias a la inspiración de Leo Messi, que lejos de pagar el 'virus FIFA' se desquitó de los empates de Argentina con un 'hat-trick'. De momento falta que estampe su firma en el contrato para su renovación, pero esta noche firmó tres goles para contentar a la parroquia y alejarse más del Real Madrid, que 'pinchó' en casa ante el Levante.

De jugada personal --en fuera de juego claro no pitado-- dentro del área y en asociación con Jordi Alba por la banda izquierda vio portería Messi para dejar en nada los dos intentos serios del Espanyol de volver a marcar en el Camp Nou. No lo hace desde 2009, por obra de un Sergio García que tras su aventura catarí volvió a jugar en feudo blaugrana, de refresco y sin fortuna.

Además, Gerard Piqué de cabeza a la salida de un córner y Luis Suárez culminando una contra letal asistido por el debutante Ousmane Dembélé completaron la goleada al término del partido. Con esta goleada el Barça de Valverde sigue mostrándose intratable en este arranque de campeonato y con estos buenos ánimos debutará el martes en la Liga de Campeones ante la Juventus que le eliminó la pasada campaña.

Pese a que el Espanyol salió bastante ordenado atrás y ejerciendo una buena presión alta en momentos puntuales, el Barça tuvo el control del balón y tiró de paciencia para aprovechar alguna contra en la velocidad de Gerard Deulofeu, esta vez en la banda derecha, o la combinación entre Messi y Suárez, dos falsos '9' al entrar el uruguayo desde el extremo zurdo.

Jordi Alba, carrilero completo, compensó el hueco en la zona ofensiva de la banda izquierda y, con criterio, contribuyó a los dos últimos goles del argentino. Luis Suárez, que tras errar alguna ocasión puso el 5-0 final, sí pagó los excesos internacionales pero Messi salvó antes la situación. Además, el Barça de Valverde parece recuperar algo más el toque, menos vertical que el de Luis Enrique en su última etapa.

No obstante, no fue hasta el minuto 26, con el gol de Messi, que el Barça empezó a ver la luz. Pese a estar en fuera de juego, no visto por el linier ni el árbitro principal, el crack argentino aprovechó la primera gran ocasión que tuvo. Pase de Rakitic al interior del área, Messi se fue de todos los defensas caracoleando como le gusta y engañó a Pau López para abrir la lata.

Tras el 1-0 el Espanyol intentó tímidamente ir al ataque, pero el Barça vio ahí espacios para ir mermando con cuentagotas la moral blanquiazul. Los goles cayeron sólo del bando blaugrana, aunque el Espanyol tuvo en las botas de Pablo Piatti dos grandes ocasiones para marcar. Antes del descanso, una volea al palo tras error de Piqué pudo poner el 2-1, igual que una vaselina tras error de Alba que incomprensiblemente erró el argentino con Ter Stegen fuera de su portería.

DEBUT CON ASISTENCIA DE DEMBÉLÉ

El sábado 9 de septiembre en derbi contra el RCD Espanyol en el Camp Nou y en el minuto 68. Esta es la fecha, el rival, el lugar y el tiempo del debut de Ousmane Dembélé con la camiseta blaugrana. El fichaje más caro de la historia del club tuvo un plácido debut al ser recibido con ovaciones y cántico personalizado a 'la Marsellesa' y dar un gol a Luis Suárez para firmar el 5-0.

Pese a los nervios del debut, Dembélé se mostró rápido y habilidoso en banda, rápido en busca de la portería rival. Características que avalaron su fichaje y, además, en la primera que tuvo se asoció con Suárez para regalarle el gol. También debutó en casa Paulinho, que tuvo cerca el gol pese a entrar en el mediocentro dando descanso a Sergio Busquets.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 5 - RCD ESPANYOL, 0 (2-0, al descanso).

--EQUIPOS.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Nelson Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets (Paulinho, min.73), Rakitic, Iniesta (André Gomes, min.77); Messi, Suárez y Deulofeu (Dembélé, min.68).

RCD ESPANYOL: Pau López; Víctor Sánchez (Navarro, min.68), David López, Hermoso, Aarón; Diop, Javi Fuego; Piatti (Sergio García, min.58), Gerard, Darder (Dídac, min.75); y Leo Baptistao.

--GOLES.

1-0. Min.26, Messi.

2-0. Min.35, Messi.

3-0. Min.67, Messi.

4-0. Min.87, Piqué.

5-0. Min.90, Suárez.

--ÁRBITRO: Gil Manzano (C. Extremeño). Amonestó a Busquets (min.21) en el FC Barcelona y a David López (min.29), Víctor Sánchez (min.60), Darder (min.71), Aarón (min.74), Diop (min.84) en el RCD Espanyol.

--ESTADIO: Camp Nou, 72.857 espectadores.