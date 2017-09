(Análisis) Sevilla y Liverpool, favoritos en el Grupo E ante el Spartak y el modesto Maribor

10/09/2017 - 10:46

El Sevilla y el Liverpool inglés partirán como los dos principales favoritos para hacerse con las dos plazas del Grupo E que dan acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones ante la teórica menor oposición que presentan tanto el Spartak de Moscú ruso y el modesto Maribor esloveno.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El Grupo E del máximo torneo continental que da comienzo este martes se presenta un tanto desequilibrado, con dos equipos de buen nivel como el andaluz, ante el reto de desquitarse de su inesperado traspié del año pasado en el primer cruce, y el inglés, cinco veces campeón de Europa y de nuevo en la élite continental tras muchos años de ausencia.

El Sevilla, una vez superado con apuros el 'play-off' ante el Istanbul Basak, intentará estar de nuevo, al menos, en la ronda de octavos como el año pasado donde superó un grupo algo más complicado por la presencia de un 'grande' como la Juventus y el siempre competitivo Lyon francés. Los sevillistas finalizaron segundos, pero contra todo pronóstico cayeron ante el debutante Leicester City.

Ya sin Jorge Sampaoli en el banquillo, el equipo andaluz se ha encomendado a su enésimo proyecto de los últimos años, ahora con otro técnico argentino, un Eduardo Berizzo que fue capaz de llevar al Celta a rozar la final de la última Liga Europa y que maneja un libro similar al de su predecesor en el cargo.

Como viene siendo habitual, el Sevilla ha renovado mucha su plantilla y ha realizado una buena inversión para ser competitivo una vez más en Europa y en LaLiga Santander, avalado sobre todo por el fichaje de Nolito y los retornos de Éver Banega y Jesús Navas.

Muchas de las opciones de optar al siempre importante primer puesto pasarán precisamente por su estreno. El equipo sevillista debutará en la 'Champions' en un escenario impecable como Anfield donde le espera su gran rival del grupo, un Liverpool deseoso de ser protagonista en Europa.

La llegada de Juergen Klopp al banquillo ha dado aires renovados a los 'reds', que aunque no pudieron pelear por la 'Premier League', sí aseguraron la plaza para el mismo 'play-off' que los de Berizzo, aunque sí demostraron su potencial deshaciéndose del Hoffenheim alemán por 6-3 para volver a la competición tres años después y por segunda vez en los últimos ocho.

Campeón por última vez en 2005 con Rafa Benítez en el banquillo, el conjunto inglés está marcado por el carácter de su técnico, que ya situó al Dortmund entre los mejores y por un equipo sin una gran estrella mundial, con cierta debilidad atrás.

Klopp logró mantener a Philippe Coutinho, su principal referente, pese al empeño del FC Barcelona, y el brasileño debe recuperar el entusiasmo para liderar el potente ataque con Sadio Mané, Mohamed Salah o Roberto Firmino. El último fichaje de Alex Oxlade-Chamberlain le dará a un físico centro del campo con Jordan Henderson o Emre Can fuerza por el costado.

Los otros dos componentes del grupo intentarán aprovechar sus opciones, sobre todo el Spartak de Moscú ruso, campeón de su país el año pasado tras 16 años de espera y por primera en el torneo continental desde su presencia en la 2012-13.

El conjunto moscovita, a punto de afrontar el parón invernal de su campeonato, no ha empezado bien la defensa de su corona y marcha ya noveno a once puntos del Zenit. Su mayor fortaleza será cuando juegue como local, donde mejor suele rendir y donde intenta dar algún susto ayudado por el frío. El joven croata Mario Pasalic y el delantero Luiz Adriano, ex del Milan, son sus nombres más conocidos.

Finalmente, el Maribor tendrá como principal objetivo el de mejorar las prestaciones de su última participación en 2014-15 donde no pudo sumar niguna victoria, pero fue capaz de empatar en su estadio ante el Chelsea y el Sporting de Portugal y a domicilio ante el Schalke. El joven campeón esloveno, que ha pasado por tres fases previas para jugar esta 'Champions', peleará por la tercera plaza y seguir creciendo en la Liga Europa.